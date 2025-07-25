فستان لافت.. مي سليم تثير الجدل برفقة شقيقتها

شاركت الفنانة مي سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة وجذابة خلال قضاء عطلتها الصيفية رفقة شقيقتها.

تفاصيل إطلالة مي سليم

ظهرت مي سليم، مرتديه فستان طويل وأنيق بنقشة لافته باللون البيج والأسود، وجاء الفستان بتصميم مميز ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية مي سليم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي سليم