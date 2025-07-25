كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. صور

حرصت الفنانة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال الاستمتاع بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

إطلالة كارولين عزمي على البحر

ظهرت كارولين عزمي في احدث ظهور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت كارولين عزمي حذاء صيفي باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت كارولين عزمي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.