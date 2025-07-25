الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

ارتفعت معدلات البحث حول تنسيق الجامعات 2025 من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام. وبات الجميع يترقب انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2025، خاصة في ظل توقعات بتغيرات نسبية في الحدود الدنيا للقبول في كليات القمة مقارنة بالأعوام السابقة.
وتشير المؤشرات الأولية إلى وجود اختلافات ملحوظة في درجات الحد الأدنى نتيجة التباين في أعداد الطلاب ونسب المجاميع المرتفعة، ما يجعل تنسيق الجامعات 2025 محط أنظار الأسر المصرية خلال الأيام المقبلة.
موعد إعلان المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
بحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن يبدأ إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2025 يوم السبت أو الأحد المقبلين. ويستمر التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، سواء من معامل الحاسب بالجامعات أو من المنزل، لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات كليات علمي علوم ورياضة
شهد تنسيق الجامعات 2024 العام الماضي الحدود التالية في كليات الشعبة العلمية، والتي تُعد مرجعًا لمؤشرات العام الحالي:
كلية الطب: من 390 درجة (95.12%) مثل المنصورة والسويس
طب الأسنان: من 385 درجة (93.9%) مثل المنوفية وعين شمس
الصيدلة: تبدأ من 377 درجة (91.95%) في عدد من الجامعات
العلاج الطبيعي: من 378.5 درجة (92.32%) وحتى 379.5 درجة
الطب البيطري: من 372 درجة (90.73%) تقريبًا
الهندسة: من 364 درجة إلى 376.5 درجة (88% - 91%)
حاسبات ومعلومات - علوم/رياضة: تتراوح بين 357.5 إلى 375 درجة
من المتوقع أن تشهد بعض الكليات مثل الطب زيادة في الحد الأدنى قد تصل إلى درجتين، بينما قد تنخفض بعض كليات شعبة الأدبي بشكل طفيف هذا العام.
الحد الأدنى للقبول بكليات القمة 2025
الرقم
الكلية
الدرجة
النسبة المئوية
|1
|كلية الطب المنصورة
|390
|95.12%
|2
|هندسة بترول وتعدين السويس
|390
|95.12%
|3
|طب دمياط
|389
|94.88%
|4
|طب الزقازيق
|389
|94.88%
|5
|كلية الطب الإسكندرية
|388
|94.63%
|6
|طب سوهاج
|388
|94.63%
|7
|طب فاقوس
|388
|94.63%
|8
|طب طنطا
|387
|94.39%
|9
|طب القاهرة
|387
|94.39%
|10
|طب كفر الشيخ
|386.5
|94.27%
|11
|طب بور سعيد
|385.5
|94.02%
|12
|طب بنها
|385.5
|94.02%
|13
|طب المنوفية بشبين الكوم
|385
|93.90%
|14
|طب أسنان المنصورة
|385
|93.90%
|15
|طب عين شمس
|385
|93.90%
|16
|طب حلوان
|384.5
|93.78%
|17
|طب قناة السويس بالإسماعيلية
|384.5
|93.78%
|18
|طب أسيوط
|384
|93.66%
|19
|طب الفيوم
|383.5
|93.54%
|20
|طب السويس
|383.5
|93.54%
|21
|طب بني سويف
|383
|93.41%
|22
|طب أسنان جنوب الوادي
|383
|93.41%
|23
|طب جنوب الوادي
|383
|93.41%
|24
|طب المنيا
|383
|93.41%
|25
|طب العريش
|382.5
|93.29%
|26
|طب الأقصر
|382.5
|93.29%
|27
|طب أسوان
|382
|93.17%
|28
|طب الوادي الجديد
|382
|93.17%
|29
|طب أسنان كفر الشيخ
|381.5
|93.05%
|30
|طب أسنان الزقازيق
|381.5
|93.05%
|31
|طب أسنان طنطا
|381.5
|93.05%
|32
|طب أسنان أسيوط
|381.5
|93.05%
|33
|طب أسنان المنيا
|381.5
|93.05%
|34
|طب أسنان المنوفية
|381
|92.93%
|35
|طب أسنان عين شمس
|381
|92.93%
|36
|طب أسنان القاهرة
|381
|92.93%
|37
|طب أسنان الإسكندرية
|381
|92.93%
|38
|طب أسنان قناة السويس
|381
|92.93%
|39
|طب أسنان السويس
|380.5
|92.80%
|40
|طب أسنان بني سويف
|380.5
|92.80%
|41
|طب أسنان الفيوم
|380.5
|92.80%
|42
|صيدلة سوهاج
|380
|92.68%
|43
|علاج طبيعي كفر الشيخ
|379.5
|92.56%
|44
|علاج طبيعي بورسعيد
|379
|92.44%
|45
|علاج طبيعي بنها
|379
|92.44%
|46
|علاج طبيعي جنوب الوادي
|379
|92.44%
|47
|صيدلة جنوب الوادي
|378.5
|92.32%
|48
|صيدلة المنصورة
|378.5
|92.32%
|49
|علاج طبيعي القاهرة
|378.5
|92.32%
|50
|علاج طبيعي قناة السويس
|378.5
|92.32%
|51
|علاج طبيعي بني سويف
|378
|92.20%
|52
|علاج طبيعي السويس
|378
|92.20%
|53
|صيدلة أسيوط
|378
|92.20%
|54
|صيدلة طنطا
|377.5
|92.07%
|55
|صيدلة الزقازيق
|377.5
|92.07%
|56
|صيدلة كفر الشيخ (تصنيع دوائي)
|377.5
|92.07%
|57
|صيدلة المنيا
|377.5
|92.07%
|58
|صيدلة بني سويف
|377
|91.95%
|59
|صيدلة قناة السويس
|377
|91.95%
|60
|صيدلة المنوفية
|377
|91.95%
|61
|صيدلة دمنهور
|377
|91.95%
|62
|صيدلة بور سعيد
|377
|91.95%
|63
|صيدلة الإسكندرية
|377
|91.95%
|64
|صيدلة القاهرة
|377
|91.95%
|65
|هندسة القاهرة
|376.5
|91.83%
|66
|صيدلة الفيوم
|376.5
|91.83%
|67
|هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف
|376.5
|91.83%
|68
|صيدلة عين شمس
|376.5
|91.83%
|69
|صيدلة السادات
|376
|91.71%
|70
|صيدلة حلوان
|376
|91.71%
|71
|صيدلة الوادي الجديد
|376
|91.71%
|72
|حاسبات ومعلومات سوهاج (علوم)
|375
|91.46%
|73
|هندسة المنصورة
|374
|91.22%
|74
|هندسة عين شمس
|373.5
|91.10%
|75
|حاسبات ومعلومات قنا (علوم)
|373.5
|91.10%
|76
|هندسة سوهاج
|373
|90.98%
|77
|هندسة قناة السويس
|372.5
|90.85%
|78
|حاسبات ومعلومات أسيوط (علوم)
|372
|90.73%
|79
|طب بيطري سوهاج
|372
|90.73%
|80
|هندسة الزقازيق
|372
|90.73%
|81
|طب بيطري المنصورة
|371.5
|90.61%
|82
|حاسبات ومعلومات المنيا (علوم)
|371.5
|90.61%
|83
|علوم البترول مطروح (علوم)
|371.5
|90.61%
|84
|حاسبات ومعلومات الأقصر (علوم)
|371
|90.49%
|85
|هندسة دمياط
|371
|90.49%
|86
|هندسة طنطا
|370
|90.24%
|87
|هندسة بور سعيد
|369.5
|90.12%
|88
|هندسة الإسكندرية
|369
|90.00%
|89
|هندسة بنها بشبرا
|369
|90.00%
|90
|هندسة بنها
|368
|89.76%
|91
|هندسة كفر الشيخ
|368
|89.76%
|92
|هندسة حلوان
|367.5
|89.63%
|93
|هندسة دمنهور
|367.5
|89.63%
|94
|هندسة السويس
|367
|89.51%
|95
|هندسة المنوفية بشبين الكوم
|367
|89.51%
|96
|هندسة المطرية
|366.5
|89.39%
|97
|هندسة جنوب الوادي
|366.5
|89.39%
|98
|هندسة الفيوم
|365.5
|89.15%
|99
|هندسة بني سويف
|364.5
|88.90%
|100
|هندسة أسيوط
|364
|88.78%
|101
|هندسة أسوان
|364
|88.78%
|102
|هندسة المنيا
|364
|88.78%
|103
|هندسة طاقة أسوان
|363.5
|88.66%
|104
|تخطيط عمراني القاهرة
|360
|87.80%
|105
|حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (رياضة)
|358.5
|87.44%
|106
|حاسبات ومعلومات دمياط (رياضة)
|358
|87.32%
|107
|حاسبات ومعلومات عين شمس (رياضة)
|357.5
|87.20%
|108
|حاسبات ومعلومات المنصورة (رياضة)
|357.5
|87.20%
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات الكليات الأدبية
في العام الماضي، سجلت بعض كليات القمة بالشعبة الأدبية نسبًا تقارب الآتي:
الاقتصاد والعلوم السياسية: من 85.24%
كلية الألسن: 84.26%
الإعلام: 83.17%
الآثار: 78.04%
ويتوقع أن تظل مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 في هذا النطاق مع هامش بسيط من التغيير.
خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025
عند فتح باب التسجيل، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني:
https://tansik.digital.gov.eg
2. كتابة الرقم السري ورقم الجلوس
3. ترتيب الرغبات بحسب الأولوية الشخصية والموقع الجغرافي
4. التأكد من حفظ الرغبات قبل طباعة الإيصال
تنسيق الجامعات 2025.. متى تبدأ المرحلة الأولى؟
ويتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة عقب إعلان الحد الأدنى الرسمي، ويُنصح الطلاب بالاستعداد المسبق بوضع قائمة بالرغبات ومراجعة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.