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الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
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ارتفعت معدلات البحث حول تنسيق الجامعات 2025 من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام. وبات الجميع يترقب انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2025، خاصة في ظل توقعات بتغيرات نسبية في الحدود الدنيا للقبول في كليات القمة مقارنة بالأعوام السابقة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى وجود اختلافات ملحوظة في درجات الحد الأدنى نتيجة التباين في أعداد الطلاب ونسب المجاميع المرتفعة، ما يجعل تنسيق الجامعات 2025 محط أنظار الأسر المصرية خلال الأيام المقبلة.

موعد إعلان المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

بحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن يبدأ إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2025 يوم السبت أو الأحد المقبلين. ويستمر التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، سواء من معامل الحاسب بالجامعات أو من المنزل، لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات كليات علمي علوم ورياضة

شهد تنسيق الجامعات 2024 العام الماضي الحدود التالية في كليات الشعبة العلمية، والتي تُعد مرجعًا لمؤشرات العام الحالي:

كلية الطب: من 390 درجة (95.12%) مثل المنصورة والسويس

طب الأسنان: من 385 درجة (93.9%) مثل المنوفية وعين شمس

الصيدلة: تبدأ من 377 درجة (91.95%) في عدد من الجامعات

العلاج الطبيعي: من 378.5 درجة (92.32%) وحتى 379.5 درجة

الطب البيطري: من 372 درجة (90.73%) تقريبًا

الهندسة: من 364 درجة إلى 376.5 درجة (88% - 91%)

حاسبات ومعلومات - علوم/رياضة: تتراوح بين 357.5 إلى 375 درجة

من المتوقع أن تشهد بعض الكليات مثل الطب زيادة في الحد الأدنى قد تصل إلى درجتين، بينما قد تنخفض بعض كليات شعبة الأدبي بشكل طفيف هذا العام.

الحد الأدنى للقبول بكليات القمة 2025

الرقم

الكلية

الدرجة

النسبة المئوية

1كلية الطب المنصورة39095.12%
2هندسة بترول وتعدين السويس39095.12%
3طب دمياط38994.88%
4طب الزقازيق38994.88%
5كلية الطب الإسكندرية38894.63%
6طب سوهاج38894.63%
7طب فاقوس38894.63%
8طب طنطا38794.39%
9طب القاهرة38794.39%
10طب كفر الشيخ386.594.27%
11طب بور سعيد385.594.02%
12طب بنها385.594.02%
13طب المنوفية بشبين الكوم38593.90%
14طب أسنان المنصورة38593.90%
15طب عين شمس38593.90%
16طب حلوان384.593.78%
17طب قناة السويس بالإسماعيلية384.593.78%
18طب أسيوط38493.66%
19طب الفيوم383.593.54%
20طب السويس383.593.54%
21طب بني سويف38393.41%
22طب أسنان جنوب الوادي38393.41%
23طب جنوب الوادي38393.41%
24طب المنيا38393.41%
25طب العريش382.593.29%
26طب الأقصر382.593.29%
27طب أسوان38293.17%
28طب الوادي الجديد38293.17%
29طب أسنان كفر الشيخ381.593.05%
30طب أسنان الزقازيق381.593.05%
31طب أسنان طنطا381.593.05%
32طب أسنان أسيوط381.593.05%
33طب أسنان المنيا381.593.05%
34طب أسنان المنوفية38192.93%
35طب أسنان عين شمس38192.93%
36طب أسنان القاهرة38192.93%
37طب أسنان الإسكندرية38192.93%
38طب أسنان قناة السويس38192.93%
39طب أسنان السويس380.592.80%
40طب أسنان بني سويف380.592.80%
41طب أسنان الفيوم380.592.80%
42صيدلة سوهاج38092.68%
43علاج طبيعي كفر الشيخ379.592.56%
44علاج طبيعي بورسعيد37992.44%
45علاج طبيعي بنها37992.44%
46علاج طبيعي جنوب الوادي37992.44%
47صيدلة جنوب الوادي378.592.32%
48صيدلة المنصورة378.592.32%
49علاج طبيعي القاهرة378.592.32%
50علاج طبيعي قناة السويس378.592.32%
51علاج طبيعي بني سويف37892.20%
52علاج طبيعي السويس37892.20%
53صيدلة أسيوط37892.20%
54صيدلة طنطا377.592.07%
55صيدلة الزقازيق377.592.07%
56صيدلة كفر الشيخ (تصنيع دوائي)377.592.07%
57صيدلة المنيا377.592.07%
58صيدلة بني سويف37791.95%
59صيدلة قناة السويس37791.95%
60صيدلة المنوفية37791.95%
61صيدلة دمنهور37791.95%
62صيدلة بور سعيد37791.95%
63صيدلة الإسكندرية37791.95%
64صيدلة القاهرة37791.95%
65هندسة القاهرة376.591.83%
66صيدلة الفيوم376.591.83%
67هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف376.591.83%
68صيدلة عين شمس376.591.83%
69صيدلة السادات37691.71%
70صيدلة حلوان37691.71%
71صيدلة الوادي الجديد37691.71%
72حاسبات ومعلومات سوهاج (علوم)37591.46%
73هندسة المنصورة37491.22%
74هندسة عين شمس373.591.10%
75حاسبات ومعلومات قنا (علوم)373.591.10%
76هندسة سوهاج37390.98%
77هندسة قناة السويس372.590.85%
78حاسبات ومعلومات أسيوط (علوم)37290.73%
79طب بيطري سوهاج37290.73%
80هندسة الزقازيق37290.73%
81طب بيطري المنصورة371.590.61%
82حاسبات ومعلومات المنيا (علوم)371.590.61%
83علوم البترول مطروح (علوم)371.590.61%
84حاسبات ومعلومات الأقصر (علوم)37190.49%
85هندسة دمياط37190.49%
86هندسة طنطا37090.24%
87هندسة بور سعيد369.590.12%
88هندسة الإسكندرية36990.00%
89هندسة بنها بشبرا36990.00%
90هندسة بنها36889.76%
91هندسة كفر الشيخ36889.76%
92هندسة حلوان367.589.63%
93هندسة دمنهور367.589.63%
94هندسة السويس36789.51%
95هندسة المنوفية بشبين الكوم36789.51%
96هندسة المطرية366.589.39%
97هندسة جنوب الوادي366.589.39%
98هندسة الفيوم365.589.15%
99هندسة بني سويف364.588.90%
100هندسة أسيوط36488.78%
101هندسة أسوان36488.78%
102هندسة المنيا36488.78%
103هندسة طاقة أسوان363.588.66%
104تخطيط عمراني القاهرة36087.80%
105حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (رياضة)358.587.44%
106حاسبات ومعلومات دمياط (رياضة)35887.32%
107حاسبات ومعلومات عين شمس (رياضة)357.587.20%
108حاسبات ومعلومات المنصورة (رياضة)357.587.20%

تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات الكليات الأدبية

في العام الماضي، سجلت بعض كليات القمة بالشعبة الأدبية نسبًا تقارب الآتي:

الاقتصاد والعلوم السياسية: من 85.24%

كلية الألسن: 84.26%

الإعلام: 83.17%

الآثار: 78.04%

ويتوقع أن تظل مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 في هذا النطاق مع هامش بسيط من التغيير.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025

عند فتح باب التسجيل، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني:
https://tansik.digital.gov.eg

2. كتابة الرقم السري ورقم الجلوس

3. ترتيب الرغبات بحسب الأولوية الشخصية والموقع الجغرافي

4. التأكد من حفظ الرغبات قبل طباعة الإيصال

تنسيق الجامعات 2025.. متى تبدأ المرحلة الأولى؟

ويتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة عقب إعلان الحد الأدنى الرسمي، ويُنصح الطلاب بالاستعداد المسبق بوضع قائمة بالرغبات ومراجعة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

تنسيق الجامعات 2025 موعد إعلان المرحلة الأولى كلية الطب طب الأسنان الصيدلة تنسيق الجامعات 2025 متى تبدأ المرحلة الأولى

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