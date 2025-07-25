الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

ارتفعت معدلات البحث حول تنسيق الجامعات 2025 من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام. وبات الجميع يترقب انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2025، خاصة في ظل توقعات بتغيرات نسبية في الحدود الدنيا للقبول في كليات القمة مقارنة بالأعوام السابقة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى وجود اختلافات ملحوظة في درجات الحد الأدنى نتيجة التباين في أعداد الطلاب ونسب المجاميع المرتفعة، ما يجعل تنسيق الجامعات 2025 محط أنظار الأسر المصرية خلال الأيام المقبلة.

موعد إعلان المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

بحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن يبدأ إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2025 يوم السبت أو الأحد المقبلين. ويستمر التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، سواء من معامل الحاسب بالجامعات أو من المنزل، لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات كليات علمي علوم ورياضة

شهد تنسيق الجامعات 2024 العام الماضي الحدود التالية في كليات الشعبة العلمية، والتي تُعد مرجعًا لمؤشرات العام الحالي:

كلية الطب: من 390 درجة (95.12%) مثل المنصورة والسويس

طب الأسنان: من 385 درجة (93.9%) مثل المنوفية وعين شمس

الصيدلة: تبدأ من 377 درجة (91.95%) في عدد من الجامعات

العلاج الطبيعي: من 378.5 درجة (92.32%) وحتى 379.5 درجة

الطب البيطري: من 372 درجة (90.73%) تقريبًا

الهندسة: من 364 درجة إلى 376.5 درجة (88% - 91%)

حاسبات ومعلومات - علوم/رياضة: تتراوح بين 357.5 إلى 375 درجة

من المتوقع أن تشهد بعض الكليات مثل الطب زيادة في الحد الأدنى قد تصل إلى درجتين، بينما قد تنخفض بعض كليات شعبة الأدبي بشكل طفيف هذا العام.

الحد الأدنى للقبول بكليات القمة 2025

الرقم الكلية الدرجة النسبة المئوية 1 كلية الطب المنصورة 390 95.12% 2 هندسة بترول وتعدين السويس 390 95.12% 3 طب دمياط 389 94.88% 4 طب الزقازيق 389 94.88% 5 كلية الطب الإسكندرية 388 94.63% 6 طب سوهاج 388 94.63% 7 طب فاقوس 388 94.63% 8 طب طنطا 387 94.39% 9 طب القاهرة 387 94.39% 10 طب كفر الشيخ 386.5 94.27% 11 طب بور سعيد 385.5 94.02% 12 طب بنها 385.5 94.02% 13 طب المنوفية بشبين الكوم 385 93.90% 14 طب أسنان المنصورة 385 93.90% 15 طب عين شمس 385 93.90% 16 طب حلوان 384.5 93.78% 17 طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5 93.78% 18 طب أسيوط 384 93.66% 19 طب الفيوم 383.5 93.54% 20 طب السويس 383.5 93.54% 21 طب بني سويف 383 93.41% 22 طب أسنان جنوب الوادي 383 93.41% 23 طب جنوب الوادي 383 93.41% 24 طب المنيا 383 93.41% 25 طب العريش 382.5 93.29% 26 طب الأقصر 382.5 93.29% 27 طب أسوان 382 93.17% 28 طب الوادي الجديد 382 93.17% 29 طب أسنان كفر الشيخ 381.5 93.05% 30 طب أسنان الزقازيق 381.5 93.05% 31 طب أسنان طنطا 381.5 93.05% 32 طب أسنان أسيوط 381.5 93.05% 33 طب أسنان المنيا 381.5 93.05% 34 طب أسنان المنوفية 381 92.93% 35 طب أسنان عين شمس 381 92.93% 36 طب أسنان القاهرة 381 92.93% 37 طب أسنان الإسكندرية 381 92.93% 38 طب أسنان قناة السويس 381 92.93% 39 طب أسنان السويس 380.5 92.80% 40 طب أسنان بني سويف 380.5 92.80% 41 طب أسنان الفيوم 380.5 92.80% 42 صيدلة سوهاج 380 92.68% 43 علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5 92.56% 44 علاج طبيعي بورسعيد 379 92.44% 45 علاج طبيعي بنها 379 92.44% 46 علاج طبيعي جنوب الوادي 379 92.44% 47 صيدلة جنوب الوادي 378.5 92.32% 48 صيدلة المنصورة 378.5 92.32% 49 علاج طبيعي القاهرة 378.5 92.32% 50 علاج طبيعي قناة السويس 378.5 92.32% 51 علاج طبيعي بني سويف 378 92.20% 52 علاج طبيعي السويس 378 92.20% 53 صيدلة أسيوط 378 92.20% 54 صيدلة طنطا 377.5 92.07% 55 صيدلة الزقازيق 377.5 92.07% 56 صيدلة كفر الشيخ (تصنيع دوائي) 377.5 92.07% 57 صيدلة المنيا 377.5 92.07% 58 صيدلة بني سويف 377 91.95% 59 صيدلة قناة السويس 377 91.95% 60 صيدلة المنوفية 377 91.95% 61 صيدلة دمنهور 377 91.95% 62 صيدلة بور سعيد 377 91.95% 63 صيدلة الإسكندرية 377 91.95% 64 صيدلة القاهرة 377 91.95% 65 هندسة القاهرة 376.5 91.83% 66 صيدلة الفيوم 376.5 91.83% 67 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5 91.83% 68 صيدلة عين شمس 376.5 91.83% 69 صيدلة السادات 376 91.71% 70 صيدلة حلوان 376 91.71% 71 صيدلة الوادي الجديد 376 91.71% 72 حاسبات ومعلومات سوهاج (علوم) 375 91.46% 73 هندسة المنصورة 374 91.22% 74 هندسة عين شمس 373.5 91.10% 75 حاسبات ومعلومات قنا (علوم) 373.5 91.10% 76 هندسة سوهاج 373 90.98% 77 هندسة قناة السويس 372.5 90.85% 78 حاسبات ومعلومات أسيوط (علوم) 372 90.73% 79 طب بيطري سوهاج 372 90.73% 80 هندسة الزقازيق 372 90.73% 81 طب بيطري المنصورة 371.5 90.61% 82 حاسبات ومعلومات المنيا (علوم) 371.5 90.61% 83 علوم البترول مطروح (علوم) 371.5 90.61% 84 حاسبات ومعلومات الأقصر (علوم) 371 90.49% 85 هندسة دمياط 371 90.49% 86 هندسة طنطا 370 90.24% 87 هندسة بور سعيد 369.5 90.12% 88 هندسة الإسكندرية 369 90.00% 89 هندسة بنها بشبرا 369 90.00% 90 هندسة بنها 368 89.76% 91 هندسة كفر الشيخ 368 89.76% 92 هندسة حلوان 367.5 89.63% 93 هندسة دمنهور 367.5 89.63% 94 هندسة السويس 367 89.51% 95 هندسة المنوفية بشبين الكوم 367 89.51% 96 هندسة المطرية 366.5 89.39% 97 هندسة جنوب الوادي 366.5 89.39% 98 هندسة الفيوم 365.5 89.15% 99 هندسة بني سويف 364.5 88.90% 100 هندسة أسيوط 364 88.78% 101 هندسة أسوان 364 88.78% 102 هندسة المنيا 364 88.78% 103 هندسة طاقة أسوان 363.5 88.66% 104 تخطيط عمراني القاهرة 360 87.80% 105 حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (رياضة) 358.5 87.44% 106 حاسبات ومعلومات دمياط (رياضة) 358 87.32% 107 حاسبات ومعلومات عين شمس (رياضة) 357.5 87.20% 108 حاسبات ومعلومات المنصورة (رياضة) 357.5 87.20%

تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات الكليات الأدبية

في العام الماضي، سجلت بعض كليات القمة بالشعبة الأدبية نسبًا تقارب الآتي:

الاقتصاد والعلوم السياسية: من 85.24%

كلية الألسن: 84.26%

الإعلام: 83.17%

الآثار: 78.04%

ويتوقع أن تظل مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 في هذا النطاق مع هامش بسيط من التغيير.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025

عند فتح باب التسجيل، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

2. كتابة الرقم السري ورقم الجلوس

3. ترتيب الرغبات بحسب الأولوية الشخصية والموقع الجغرافي

4. التأكد من حفظ الرغبات قبل طباعة الإيصال

تنسيق الجامعات 2025.. متى تبدأ المرحلة الأولى؟

ويتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة عقب إعلان الحد الأدنى الرسمي، ويُنصح الطلاب بالاستعداد المسبق بوضع قائمة بالرغبات ومراجعة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.