هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

تشهد الأيام الحالية ارتفاعًا في معدلات البحث عن تنسيق الجامعات 2025، خاصة بعد صدور نتيجة الثانوية العامة، واقتراب انطلاق المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. يسعى آلاف الطلاب إلى معرفة الحد الأدنى المتوقع للقبول في كليات القمة مثل الطب والهندسة والإعلام، وسط توقعات متفاوتة استنادًا إلى نتائج السنوات الماضية.

مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات 2025.. ارتفاع في العلمي وتراجع بالأدبي

تشير البيانات الأولية إلى تغيّر واضح في مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مقارنة بالعام الماضي:

القطاع الطبي: من المتوقع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنحو 11 درجة، أي بنسبة تقترب من 2%.

القطاع الهندسي: يتوقع ارتفاع درجات القبول بنحو 15 درجة (حوالي 3.9%).

القطاع الأدبي: قد ينخفض الحد الأدنى للقبول بحوالي 9.5 درجات، نتيجة انخفاض المجاميع المرتفعة بين طلاب الشعبة الأدبية.

أعداد المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وفقًا للبيانات المتوفرة:

إجمالي الطلاب في المرحلة الأولى: 113,200 طالب.

طلاب الشعبة العلمية (علوم): 23,850 طالبًا يتنافسون على كليات الطب والصيدلة.

طلاب علمي رياضة: 15,055 طالبًا على كليات الهندسة والحاسبات.

طلاب الشعبة الأدبية: 73,995 طالبًا على كليات الإعلام والآثار والسياسة.

وتشير التوقعات إلى أن كليات الطب ستكون مكتملة العدد من المرحلة الأولى، بينما تبقى بعض المقاعد المتاحة في الهندسة وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

تنسيق الجامعات 2025.. توقعات الحد الأدنى للكليات

بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (علوم):

الطب البشري: بين 92% و95%

طب الأسنان: بين 91% و94.5%

الصيدلة: بين 91% و93%

العلاج الطبيعي: بين 90% و93%

الطب البيطري: بين 89.9% و90.5%

لطلاب شعبة علمي رياضة:

الهندسة: بين 87.9% و88.5%

التخطيط العمراني: بين 87.5% و88%

الحاسبات والمعلومات: بين 80% و84.5%

ولطلاب الشعبة الأدبية:

الاقتصاد والعلوم السياسية: بين 84% و86%

الألسن: بين 81% و83%

الإعلام (جامعة القاهرة): بين 84% و86%

الإعلام (جامعات أخرى): بين 81% و82%

الآثار: بين 78.5% و80%

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رغم عدم صدور بيان رسمي من وزارة التعليم العالي بشأن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، إلا أن المؤشرات تؤكد أن التسجيل الإلكتروني سيبدأ خلال أيام قليلة، فور الانتهاء من إعداد بوابة التنسيق الرسمية.

وسيتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم عبر:

- معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات.

- الموقع الرسمي للتنسيق: tansik.digital.gov.eg

ويُعد تنسيق الجامعات 2025 من أبرز مراحل التخطيط الجامعي للطلاب، ويشهد هذا العام تنافسًا كبيرًا خاصة في القطاعات العلمية، وسط ارتفاع واضح في مؤشرات القبول مقارنة بعام 2024. ومن المهم متابعة الموقع الرسمي بشكل يومي للحصول على المستجدات والضوابط الخاصة بالتسجيل.