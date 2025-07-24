أقسام وشروط الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، تعتبر كليات الذكاء الاصطناعي وكلية الحاسبات والمعلومات الأكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل نظرا لأهمية التكنولوجيا بمختلف تخصصاتها.



تنسيق الجامعات 2025، كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات التي تقبل طلاب الشعبتين "علوم ورياضة" ولكن الشبعة العلمية “رياضية لديهم العديد من الأقسام مقارنة بالشعبة العلمية ”علوم"



كلية حاسبات ومعلومات في الجامعات الحكومية

كلية حاسبات ومعلومات في الجامعات الحكومية بـ تنسيق الجامعات 2025 :

تتواجد كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية فى “جامعة القاهرة، وجامعة وعين شمس وجامعة حلوان، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة الفيوم، وجامعة قناة السويس، وجامعة أسيوط، وجامعة وبنها، وجامعة المنوفية، وجامعة بني سويف، وجامعة المنيا، وجامعة كفر الشيخ”.



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شروط القبول بكلية الحاسبات والمعلومات 2025

- أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على درجة الثانوية العامة، من شعبة علمي رياضي.

- أن يكون المتقدم حاصلا على المجموع المحدد من خلال الكلية، ولا يتجاوز الحد الأدنى.

- حصول الطالب المتقدم على شهادة الثانوية العامة هذا العام، أي يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة الحديثة لعام 2025.



الأوراق المطلوبة للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات في تنسيق الجامعات 2025

- الشهادة الثانوية.

- إحضار عدد 6 صور شخصية 4×6.

- صورة البطاقة الشخصية.

- إحضار استمارة 2 جند، وذلك من المكان المقيم به الطالب.



أقسام كلية حاسبات ومعلومات في الجامعات الحكومية :-

قسم نظم المعلومات الحيوية يوجد القسم بجامعة عين شمس، ومجالات العمل به في المستشفيات الكبرى.

قسم نظم المعلومات الجغرافية ويوجد في جامعة القاهرة.

قسم هندسة البرمجيات ويكون موجود في جامعتي حلوان وعين شمس.

قسم بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار ويوجد هذا القسم في جامعات “القاهرة، والزقازيق، والمنوفية”.

قسم الوسائط المتعددة ويكون هذا القسم موجود بجامعتي “أسيوط وبني سويف”.

قسم تكنولوجيا المعلومات حيث يتواجد هذا القسم بجامعات “القاهرة، وحلوان، والمنصورة، والزقازيق والمنوفية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا”.

قسم نظم الحاسبات حيث يتواجد هذا القسم بجامعتي “عين شمس وبنها”.

قسم الحسابات العلمية: ويوجد هذا القسم بجامعات “عين شمس، وبنها، والمنيا”.

قسم العلوم الأساسية ويكون هذا القسم بجامعات “عين شمس، والفيوم، وقناة السويس”.

توقعات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2025 في جميع جامعات مصر

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة رياضة 346.0 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية رياضة 343.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس رياضة 343.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة رياضة 342.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط رياضة 342.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة سوهاج علوم 367.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة علوم 366.0 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية علوم 365.0 درجة.

توقعات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي «علمي علوم»

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 362 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 366 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 361 درجة

- ذكاء اصطناعي المنوفية 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 359 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 358 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 357 درجة

