مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

بدأت الاستعدادات داخل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية للإعلان عن تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2025 – 2026، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2025، التي كشفت نسب النجاح الكاملة، إلى جانب أسماء أوائل الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026 يقترب من العام الماضي

وفقًا للمعدلات التي حصل عليها الطلاب في نتيجة الثانوية العامة هذا العام، تشير التوقعات الأولية إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026 لن يختلف كثيرًا عن تنسيق العام الماضي، ليمنح الطلاب فرصًا مماثلة في القبول داخل الكليات الطبية والهندسية والإنسانية.

ووفقًا لمؤشرات العام السابق، جاءت الحدود الدنيا المتوقعة كما يلي:

الطب البشري: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

الطب البيطري: 67%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

كليات متعددة بحد أدنى موحد 53%

فيما حُدد الحد الأدنى للقبول في مجموعة من الكليات الأخرى بنسبة 53%، وذلك في التخصصات التالية:

التكنولوجيا الحيوية

تكنولوجيا العلوم الصحية

العلوم الأساسية

الفنون التطبيقية

اللغات والترجمة

الإعلام

الاقتصاد والإدارة

التربية

العلوم الاجتماعية

السياحة والفنادق

التمريض

الآثار

الحقوق

القانون

العلوم السينمائية

الجامعات التكنولوجية مثل السويدي والتمريض

استثناءات في بعض الجامعات

رغم اعتماد نسبة 53% حدًا أدنى للقبول في تلك الكليات، فإن بعض الجامعات الخاصة الكبرى تطبّق حدًا أدنى أعلى بنسبة 55%، وتشمل هذه الجامعات:

جامعة 6 أكتوبر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جامعة مصر الدولية

وزارة التعليم العالي تكشف خطة التنسيق الجديدة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها بدأت فعليًا التحضير الكامل لتنسيق الجامعات الخاصة 2025، موضحة أنها حرصت على توفير مجموعة من التخصصات الدراسية الحديثة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بما يتيح للطلاب فرصًا وظيفية حقيقية فور التخرج.

وتستهدف الوزارة هذا العام إدراج برامج أكاديمية مرتبطة بالتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، بجانب التخصصات الطبية والإدارية المعتادة، لتحقيق التكامل مع خطط التنمية المستدامة.

نظام التقديم في الجامعات الخاصة

من المقرر أن يتم فتح باب التقديم لتنسيق الجامعات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني الموحد للتنسيق، وذلك عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، حيث يتاح للطلاب تسجيل الرغبات والاختيار بين عشرات الجامعات في مختلف المحافظات.

ويُشترط على الطلاب المتقدمين الالتزام بمواعيد التنسيق الرسمية، وتقديم الأوراق المطلوبة كاملة، إلى جانب اجتياز اختبارات القبول أو القدرات لبعض الكليات مثل الإعلام والتمريض والفنون التطبيقية.