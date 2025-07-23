الطب 74% والأسنان 73% والهندسة 65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

تصدّر تنسيق الكليات 2025، مؤشرات البحث عبر جوجل، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد الحدود الدنيا للكليات في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.

ويمكن الاطلاع على الحدود الدنيا لجميع الكليات بتنسيق الثانوية العامة 2024 عبر موقع التنسيق.

https://tansik.digital.gov.eg/application/

تنسيق كليات علمي علوم 2024 بالجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق كليات الطب 2024 بالجامعات الخاصة والأهلية للاطلاع على مؤشرات التنسيق :

- تنسيق كليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والتعليم الإلكتروني والفرنسية والمنصورة الجديدة 79%

- تنسيق كليات الطب جامعة الجلالة وجامعة العلمين 76%

- تنسيق كليات الطب جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 74%.

كما يمكن الاطلاع على تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024: