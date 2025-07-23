الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025 .. تبدأ المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات خلال ساعات قليلو، ويترقب الطلاب في الوقت الحالي بدء المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات.





الاوراق المطلوبة للتقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2025



الأوراق المطلوبة للتقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2025



يستعرض موقع صدى البلد الأوراق المطلوبة وهي كالآتي:

شهادة المؤهل الدراسي

شهادة الميلاد المميكنة

عدد صور شخصية حديثة

صورة الرقم القومي

بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق

نموذج ٢ جند للذكور

نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور

جميع الصور أصل وصورة



تنسيق الجامعات 2025

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2025 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

