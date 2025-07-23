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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحليل مفصل لأرقام تنسيق الجامعات 2025..مفاجآت في أعداد قبول كليات الطب

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

يبحث طلاب الثانوية العامة علمي علوم عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم وخاصة كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى الاطلاع على الحدود الدنيا لكليات الطب البشري في الجامعات الخاصة والأهلية، حيث أنه من المتوقع أن تكون الحدود الدنيا لكليات الطب مقاربة لتنسيق العام الماضي أو تنخفض بنسب قليلة.
 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي علوم
وأكد عدد من خبراء التعليم أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لن تختلف بشكل كبير عن العام الماضي.

كلية الطب البشري 93.17%
كلية طب الأسنان 92.68%
كلية الصيدلة 91.7%
كلية العلاج الطبيعي 92.19
كلية الهنسة 88.65%
كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة
كلية التمريض 84.41%
كلية الألسن 84.41%
كلية الآثار 78%
كلية الإعلام 83.17%
كلية السياسة والاقتصاد 85.12%
كلية الآداب 60.85%
كلية التجارة 68.7%
 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لكلية الطب 92.9%
 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025  لكلية طب الأسنان 91.7%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لكلية علاج طبيعي 90.8%

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لكلية الصيدلة 90.1%.
 

الكليات 2024 علمي علوم
تنسيق الكليات 2024 علمي علوم حكومي
وعن شروط الالتحاق بكليات الطب البشري في الجامعات المصرية هو حصول الطالب علي المجموع المحدد لكل كلية بمختلف الجامعات وهو محدد من مكتب التنسيق للجامعات المصرية.

موقع تنسيق الجامعات 2024
ويمكن لطلاب تنسيق الجامعات 2024 معرفة المعاهد والكليات دليل القبول بالكليات والمعاهد للثانوية العامة من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــا
 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أعداد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 في النظامين الجديد والقديم
حيث قد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. النظام الجديد لشعبة (علمي علوم) :
تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة
حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة
بلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة
إجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. شعبة علمي رياضة (نظام جديد)
تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة
حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة
بلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة
إجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 ..  الشعبة الأدبية (نظام جديد)
• تقدم لامتحانات الدور الأول 174171 طالبًا وطالبة 
• حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة
• بلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة
• إجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.
نتيجة الثانوية العامة 2025 ..  النظام القديم
بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة
حضر منهم   44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.
بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.
بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.
بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%

طلاب الثانوية العامة مؤشرات تنسيق الجامعات مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات 2025

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