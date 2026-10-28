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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«لو بنحب».. محمد فهيم يستعد لعرض مسرحيته الجديدة بمشاركة أشرف عبد الباقي

مسرحية لو بنحب
مسرحية لو بنحب
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان محمد فهيم لتقديم عرض «لو بنحب» (A Question of Love)، الذي يعيد من خلاله تقديم مسرحية «عطيل» للكاتب العالمي ويليام شكسبير في قالب موسيقي واستعراضي معاصر، بإنتاج قطاع المسرح، وتحت الإشراف الفني للدكتور أيمن الشيوي، رئيس القطاع.

وأعلن محمد فهيم عن دعم الفنان أشرف عبد الباقي للمشروع، موجّهًا له الشكر بعد موافقته على المشاركة في التجربة وإهداء صوته للعمل، مشيرًا إلى حماسه للفكرة منذ حديثهما الأول.

وكتب فهيم عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «شكرًا جدًا للنجم أشرف عبد الباقي على دعمه الدائم وإيمانه الكبير»، موضحًا أنه رحّب بالمشروع فور طرحه عليه، وتحمس للمشاركة فيه من خلال الأداء الصوتي، واختتم رسالته بالتعبير عن تقديره لكل من يدعم التجارب الفنية الحقيقية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح والتأثير.

من جانبه، تحدث الدكتور أيمن الشيوي عن العمل، مؤكدًا اهتمام قطاع المسرح بدعم المواهب وتقديم فن راقٍ، وكتب: «إلى كل من يشجعون الموهبة ويرغبون في تقديم فن راقٍ، نقدم هذه التجربة الفنية بعد عدة سنوات من المعاناة»، معلنًا أن العرض سيُقدم قريبًا.

ويجمع «لو بنحب» بين الموسيقى والاستعراض في معالجة مسرحية تستلهم «عطيل»، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد فهيم كل من محسن صبري، ووئام مجدي، وأميرة فراج، وجومانا أحمد، ونور سليمان.

محمد فهيم لو بنحب أشرف عبد الباقي

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