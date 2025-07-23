تنسيق الكليات العسكرية 2025.. رابط التقديم على الكلية الحربية والشروط

تصاعدت عمليات البحث من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن تنسيق الكليات العسكرية 2025، بالتزامن مع انطلاق موسم التنسيق الجامعي للعام الجديد، واهتمام عدد كبير من الطلاب بالالتحاق بصفوف القوات المسلحة المصرية عبر الكليات العسكرية المختلفة

ويأتي هذا الاهتمام الكبير بعد إعلان القوات المسلحة رسميًا فتح باب التقديم للالتحاق بالكليات والأكاديمية العسكرية، وهو ما دفع الآلاف من الطلاب إلى متابعة كل جديد بشأن التنسيق، والشروط، ومواعيد التقديم، والرابط الرسمي للتسجيل.

تنسيق الكليات العسكرية 2025

وقد صادق الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الانضمام إلى الكليات العسكرية للعام الدراسي 2025، في إطار حرص المؤسسة العسكرية على ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة المدربة والمؤهلة أكاديميًا وعلميًا

شروط القبول بالكليات العسكرية 2025

- حدد مكتب تنسيق الكليات العسكرية عددًا من الشروط الأساسية الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين وجدين مصريين، وألا يكون قد حصل على جنسية أجنبية أو تقدم للحصول عليها

- ألا يزيد سن المتقدم عن 21 عامًا في 1 نوفمبر 2025، باستثناء الحاصلين على دبلوم الصنايع نظام خمس سنوات، حيث يسمح بالتقديم حتى سن 22 عامًا

- ألا يقل الطول عن 170 سم في جميع الكليات، ما عدا الكلية الجوية التي تقبل بحد أدنى 158 سم

- اجتياز جميع الاختبارات البدنية والطبية والنفسية، وتشمل:

اللياقة البدنية

اختبار السباحة

القفز من ارتفاع 7.5 متر

اختبارات السمات الشخصية

الكشف الطبي المتقدم

- أن يكون الطالب غير متزوج، ويتمتع بحسن السير والسلوك، ولم يصدر بحقه أي قرار فصل تأديبي من جهة تعليمية

رابط التقديم على الكليات العسكرية 2025

أعلن مكتب تنسيق الكليات العسكرية أن التسجيل الإلكتروني سيكون متاحًا عبر الرابط الرسمي التالي:

https://tansiq.mod.gov.eg/

ويدأ التسجيل اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ويستمر حتى 29 أغسطس 2025، ويجب على الطالب إتمام التسجيل بشكل دقيق ومراعاة جميع التعليمات المدرجة على الموقع

موعد سحب الملفات الورقية

سحب الملفات الورقية الخاصة بالتقديم سيبدأ من يوم 5 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2025، ويتم حصريًا من مقر الكلية الحربية، وفق الإجراءات المعتمدة، ويجب على الطالب اصطحاب كافة الأوراق المطلوبة أثناء التوجه لسحب الملف

المؤهلات المطلوبة ومزايا الدراسة لكل كلية

وضمن تنسيق الكليات العسكرية 2025 ، جاءت قائمة الكليات والمؤهلات المطلوبة كما يلي:

الكلية الحربية: تقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بشعبتيها (العلمية ≥ 65% - الأدبية ≥ 70%)، ويحصل الخريج على بكالوريوس علوم عسكرية

الكلية البحرية: تقبل الطلاب من القسم العلمي فقط بنسبة لا تقل عن 65%، مع اشتراط إجادة السباحة، ويحصل الخريج على بكالوريوس علوم بحرية

الكلية الجوية: تقبل من القسم العلمي بنسبة 60% أو الأدبي بنسبة 65% على الأقل، ويحصل الطالب على رخصة طيران تجاري دولية

كلية الدفاع الجوي: تقبل فقط من شعبة علمي رياضة، بشرط الحصول على 70% فأكثر في مادتي الفيزياء والرياضيات، وتمنح شهادة بكالوريوس هندسة في تخصصات مثل الميكاترونيكس أو الاتصالات

الكلية الفنية العسكرية: تقبل من شعبة علمي رياضة فقط، بحد أدنى 75%، وتمنح الطالب بكالوريوس هندسة معتمد بعد دراسة مدتها 5 سنوات

كلية الطب بالقوات المسلحة: تقبل طلاب علمي علوم بحد أدنى 87%، ويتخرج الطالب بشهادة بكالوريوس الطب والجراحة، يليها سنتا امتياز

الكلية التكنولوجية العسكرية: مخصصة لطلاب المعاهد الفنية العليا، وتوفر برامج دراسية متقدمة في التكنولوجيا العسكرية والتقنية

خطوات التسجيل في الكليات العسكرية

الدخول إلى رابط التقديم: https://tansiq.mod.gov.eg