قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتراضينا| قصة دهس نور النبوي لموظف.. فيديو
أمي الثانية.. علي البيلي يوجّه رسالة مؤثرة لـ ريهام عبد الغفور
الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026
وزير التعليم: نسب الحضور في المدارس ارتفعت إلى 85 %
رسميا.. الدولي لليد يحدد موعد بطولة العالم للأندية في مصر ويعلن الفرق المشاركة
أحمد موسى: إسرائيل شاغلة نفسها بجيش مصر وتحديثه المستمر
راغب علامة: خبر طلاقي من زوجتي شائعة غير صحيحة والبنت باستني وأنا مسحت مكانها
محمد عبد اللطيف: التعليم مسؤولية وطنية.. ولا فصول فوق ال 50 طالبا بعد اليوم ومستمرون فى التغيير
كثافات وعجز ونظام مرهق .. وزير التعليم يفتح الملفات الساخنة على الهواء |فيديو
على الهواء .. خالد أبو بكر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة
قرار يهدد بتفجير الأوضاع.. الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن
وحشتيني أوي.. رانيا فريد شوقي تحيى ذكرى ميلاد والدتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تنسيق الكليات العسكرية 2025.. رابط التقديم على الكلية الحربية والشروط

الكليات العسكرية
الكليات العسكرية
عبد العزيز جمال

تصاعدت عمليات البحث من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن تنسيق الكليات العسكرية 2025، بالتزامن مع انطلاق موسم التنسيق الجامعي للعام الجديد، واهتمام عدد كبير من الطلاب بالالتحاق بصفوف القوات المسلحة المصرية عبر الكليات العسكرية المختلفة

ويأتي هذا الاهتمام الكبير بعد إعلان القوات المسلحة رسميًا فتح باب التقديم للالتحاق بالكليات والأكاديمية العسكرية، وهو ما دفع الآلاف من الطلاب إلى متابعة كل جديد بشأن التنسيق، والشروط، ومواعيد التقديم، والرابط الرسمي للتسجيل.

تنسيق الكليات العسكرية 2025

وقد صادق الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الانضمام إلى الكليات العسكرية للعام الدراسي 2025، في إطار حرص المؤسسة العسكرية على ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة المدربة والمؤهلة أكاديميًا وعلميًا

شروط القبول بالكليات العسكرية 2025

- حدد مكتب تنسيق الكليات العسكرية عددًا من الشروط الأساسية الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين وجدين مصريين، وألا يكون قد حصل على جنسية أجنبية أو تقدم للحصول عليها

- ألا يزيد سن المتقدم عن 21 عامًا في 1 نوفمبر 2025، باستثناء الحاصلين على دبلوم الصنايع نظام خمس سنوات، حيث يسمح بالتقديم حتى سن 22 عامًا

- ألا يقل الطول عن 170 سم في جميع الكليات، ما عدا الكلية الجوية التي تقبل بحد أدنى 158 سم

- اجتياز جميع الاختبارات البدنية والطبية والنفسية، وتشمل:

  • اللياقة البدنية
  • اختبار السباحة
  • القفز من ارتفاع 7.5 متر
  • اختبارات السمات الشخصية
  • الكشف الطبي المتقدم

- أن يكون الطالب غير متزوج، ويتمتع بحسن السير والسلوك، ولم يصدر بحقه أي قرار فصل تأديبي من جهة تعليمية

رابط التقديم على الكليات العسكرية 2025

أعلن مكتب تنسيق الكليات العسكرية أن التسجيل الإلكتروني سيكون متاحًا عبر الرابط الرسمي التالي:
https://tansiq.mod.gov.eg/

ويدأ التسجيل اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ويستمر حتى 29 أغسطس 2025، ويجب على الطالب إتمام التسجيل بشكل دقيق ومراعاة جميع التعليمات المدرجة على الموقع

موعد سحب الملفات الورقية

سحب الملفات الورقية الخاصة بالتقديم سيبدأ من يوم 5 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2025، ويتم حصريًا من مقر الكلية الحربية، وفق الإجراءات المعتمدة، ويجب على الطالب اصطحاب كافة الأوراق المطلوبة أثناء التوجه لسحب الملف

المؤهلات المطلوبة ومزايا الدراسة لكل كلية

وضمن تنسيق الكليات العسكرية 2025 ، جاءت قائمة الكليات والمؤهلات المطلوبة كما يلي:

  • الكلية الحربية: تقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بشعبتيها (العلمية ≥ 65% - الأدبية ≥ 70%)، ويحصل الخريج على بكالوريوس علوم عسكرية
  • الكلية البحرية: تقبل الطلاب من القسم العلمي فقط بنسبة لا تقل عن 65%، مع اشتراط إجادة السباحة، ويحصل الخريج على بكالوريوس علوم بحرية
  • الكلية الجوية: تقبل من القسم العلمي بنسبة 60% أو الأدبي بنسبة 65% على الأقل، ويحصل الطالب على رخصة طيران تجاري دولية
  • كلية الدفاع الجوي: تقبل فقط من شعبة علمي رياضة، بشرط الحصول على 70% فأكثر في مادتي الفيزياء والرياضيات، وتمنح شهادة بكالوريوس هندسة في تخصصات مثل الميكاترونيكس أو الاتصالات
  • الكلية الفنية العسكرية: تقبل من شعبة علمي رياضة فقط، بحد أدنى 75%، وتمنح الطالب بكالوريوس هندسة معتمد بعد دراسة مدتها 5 سنوات
  • كلية الطب بالقوات المسلحة: تقبل طلاب علمي علوم بحد أدنى 87%، ويتخرج الطالب بشهادة بكالوريوس الطب والجراحة، يليها سنتا امتياز
  • الكلية التكنولوجية العسكرية: مخصصة لطلاب المعاهد الفنية العليا، وتوفر برامج دراسية متقدمة في التكنولوجيا العسكرية والتقنية

خطوات التسجيل في الكليات العسكرية 

الدخول إلى رابط التقديم: https://tansiq.mod.gov.eg

  • إنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات الشخصية
  • اختيار الكلية المناسبة وفقًا للنسبة والمجموع
  • تحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا
  • متابعة البريد الإلكتروني ورسائل SMS لمواعيد الاختبارات
تنسيق الكليات العسكرية 2025 تنسيق الكليات العسكرية شروط القبول بالكليات العسكرية 2025 رابط التقديم على الكليات العسكرية رابط التقديم على الكليات العسكرية 2025 الكلية الحربية الكلية الجوية الكلية البحرية كلية الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

ترشيحاتنا

وزير التعليم

وزير التعليم: أخبار جيدة للمعلمين بشأن الدخل والرواتب قريبا

أحمد موسى

أحمد موسى: المصريون تمكنوا من التصدي للفتن التي خخطت لها المنظمات الإرهابية

وزير التعليم

وزير التعليم: نختار المدرسين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بعناية

بالصور

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

وجبة خفيفة تشحن طاقتك .. أهمية تناول الموز يوميًا

وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد