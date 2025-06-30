القوات المسلحة: سحب ملفات التقديم للكليات العسكرية من 5 يوليو حتى 4 سبتمبر

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات "حربية – بحرية – جوية – دفاع جوي" والكليات العسكرية "الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية" مـن حملـة الثانوية العـامة والثانوية الأزهرية والشهـادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلـها وخريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" دفعة أكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وذلك بمكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى:

أولاً: الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 عن 21 سنة

أن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمي 65% فأكثر والقسم الأدبي 70% فأكثر

تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية

يمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية وبكالوريوس الإقتصاد والعلوم السياسيـة / الحاسبات والمعلومات/ إدارة أعمال النقل واللوجيستيات.

ثانياً: الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من القسم العلمي

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 عن 21 سنـة

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر

أن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة

تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية

يمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية.

ثالثاً: الكلية الجوية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبـي.

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 عن 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمى 60 % فأكثــر والقسم الأدبي 65 % فأكثر.

تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية.

يمنح الخريج تخصص الطيران بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشـارة الطيران وبكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران وذلك للقسم العلمي وبكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال.

فى تخصص إدارة الطيران والمطارات وذلك للقسم الأدبي

فى تخصص إدارة الطيران والمطارات وذلك للقسم الأدبي كما يمنح الخريج شهادة طيار تجاري ورخصة طيار تجاري معتمدة دولياً.

كما يمنـح الخريج تخصص العلوم العسكرية الجوية من القسم العلمي فقط كالوريوس العلوم العسكريـة الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية وبكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران وشهادة أساسيات مراقبة المطار معتمدة دولياً.

رابعا: كلية الدفاع الجوي

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثــر فى مادتي (الفيزياء والرياضيات).

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 عن 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر .

تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية.

يمنح الخريج بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي وبكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات (هندسة الإتصالات والحاسبات / الميكاترونيكس) بنظام الساعات المعتمدة.

خامساً: الكلية الفنية العسكرية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمي

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 عن 21 سنـة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثــر، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 75 % فأكثــر فى مادتى (الفيزياء والرياضيات).

تكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

يمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة (بتخصصاتها) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

سادساً: كلية الطب بالقوات المسلحة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى.

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 عن 21 سنـة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 87% فأكثــر.

تكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية بالإضافة إلى 2 سنة إمتياز.

يمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة "بعد إتمام عامى الإمتياز بنجاح" .

سابعاً: الكلية العسكرية التكنولوجية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية (القسم العلمي)، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام (ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين) وتكون التخصصات تابعة لأقسام (الميكانيكية / الكهربية)، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية.

وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة بشرط أن يكون الطالب ناجح ومنقول للعام التالى (كليات الهندسة /الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا) التابعة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتُفيد دراستهم مع ضرورة إستيفاء شرط السن.

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 عن 21 سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة / أزهرية / صناعية ثلاث سنوات)، و 22 سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / والمقيدين فى الدراسات الأعلى.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 60% فأكثر، والثانوية الصناعية 80% فأكثـــر.

تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية.

يمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيـا كل فى تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

أولاً الكلية الحربية :

التخصصات المطلوبة:

تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعلام والصحافه / إقتصاد وعلوم سياسية / كلية خدمة إجتماعية، لغات (إنجليزي / عبري / روسي / فرنسي / صيني) من كليات (آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة) ، الآداب (إعلام - علم نفس - إجتماع) وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقدير : جيد فأعلى.

أن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن 24 سنة فى 1/11/2025

أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي فى عام 2025 أو 2024 فقط .

أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية 2 عام دراسى .

يمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

ثانياً : كلية الدفاع الجوى

التخصصات المطلوبة:

تخصصات الهندسة: الحاسب والنظم / الإتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس.

الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقديـر: مقبول فأعلى

أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2025 أو 2024 فقط .

ألا يزيد السن عند الإلتحاق عن 25 سنة فى 1/11/2025.

تكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوى 2 عام دراسي.

يمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي.

إجراءات التقديم للإلتحاق بالكليات العسكرية:

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين :

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو عبر هذا الرابط، إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 01/ 07 / 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 29/08/ 2025 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية إعتباراً من يوم السبت الموافق 05 / 07 / 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 04 /09 /2025 م .

الشروط العامة للقبول ( الثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين)

أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس / وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى)

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى) بشرط أن تكون سنة الحصول

على المؤهل خلال عام 2025 /2024

أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2024

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك

أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية

ألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى (كلية - معهد - مدرسة) عسكرية / مدنية

ألا يكون الطالب قد أُعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى 158سم كحد أدنى

أن يجتاز الطالب إختبار السمات الشخصية بنجاح

أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة

أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية

أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز

أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية المختلفة

أن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة

أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى – الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء - الأحياء) طبقاً للكلية المرشح لها

أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة) وكذا الإختبار الرياضى المتقدم وأن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية.

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات)، ويُعامل الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات المصرية (الحكومية – الخاصة) بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى ، ويُسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط.

ويرجى التأكيد على الأتى:

1- قيام طلبة الثانوية العامة / الأزهرية / الدبلومات لسنة 2025 بالتسجيل على منظومة التنسيق بعد إعلان النتيجة بـ 72 ساعة وذلك لربط بيانات الطلبة بمنظومة التنسيق .

2- فتح موقع التنسيق للإلتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية لطلبة مدارس المتفوقين طبقاً لتنسيق الجامعات الحكومية المصرية وبناء على بطاقة الترشيح .

3- تم إضافة وسائل دفع جديدة من خلال شركة فورى (فروع أو محلات التجزئة – تطبيق my fawry كارت فورى مسبق الدفع – المحافظ الإلكترونية – نقاط بيع فورى – fawry pay- ماكينات ATM - الدفع بالفيزا من خلال موقع مكتب التنسيق لكلاً من (الثانوية العامة أو ما يعادلها – الدبلومات – حملة المؤهلات العليا ) لسداد قيمة الملف خلال مرحلة تسجيل طلبات الإلتحاق) .

4- الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الدول العربية أو ما يعادلها (الشهادات الأجنبية) من داخل مصر يتم إستخراج شهادة المعادلة ثم تسجيل طلب الألتحاق وسداد قيمة الملف من خلال وسائل الدفع المتاحة من فورى ثم طباعة نموذج طلب الإلتحاق والتوجه إلى الأكاديمية لسحب الملف وإختبار السمات

كما هو معمول به مع طلبة الثانوية العامة .

5- طلبة الدور الثانى سيتم إتاحة التسجيل لهم على موقع التنسيق بعد ظهور نتيجة الدور الثانى بـ 72 ساعة (الوقت اللازم لتسجيل بياناتهم).