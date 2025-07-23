قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد تشغيل أول مفاعل.. رئيس الوزراء يستعرض مستجدات قطاع الطاقة والذهب ويتفقد محطة الضبعة النووية
راغب علامة: منعي من الغناء في مصر بمثابة إعدام ومقدرش أقول لحد بلاش “توبسني”
سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
اتراضينا| قصة دهس نور النبوي لموظف.. فيديو
أمي الثانية.. علي البيلي يوجّه رسالة مؤثرة لـ ريهام عبد الغفور
الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026
وزير التعليم: نسب الحضور في المدارس ارتفعت إلى 85 %
رسميا.. الدولي لليد يحدد موعد بطولة العالم للأندية في مصر ويعلن الفرق المشاركة
أحمد موسى: إسرائيل شاغلة نفسها بجيش مصر وتحديثه المستمر
راغب علامة: خبر طلاقي من زوجتي شائعة غير صحيحة والبنت باستني وأنا مسحت مكانها
محمد عبد اللطيف: التعليم مسؤولية وطنية.. ولا فصول فوق ال 50 طالبا بعد اليوم ومستمرون فى التغيير
كثافات وعجز ونظام مرهق .. وزير التعليم يفتح الملفات الساخنة على الهواء |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

هل حصلت على نسبة 50% أو أكثر بقليل في الثانوية العامة؟ لا تقلق، فهناك العديد من الكليات المرموقة التي تفتح أبوابها لك، تعرف على قائمة بأهم هذه الكليات وفرص الدراسة المتاحة لك في هذا العام.

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن تنسيق الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم لعام 2025، للتقديم في تلك الكليات وضمان فرصة للدخول للجامعة.

ويقدم موقع صدى البلد، تنسيق الكليات التي تقبل بتنسيق يبدأ من 50% علمي علوم للعام الماضي 2024، والتي تقبل من 205 درجات.
 

تنسيق الجامعات 2025
الكليات التي تقبل من 50%

تنسيق الجامعات 2025
الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم 2023
- المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية
- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث
- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج
- كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث
- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان
- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير
- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث
- كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
- كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية
- كلية تربية رياضية بنات الزقازيق
- كلية تربية رياضية بنات السويس
- كلية تربية رياضية بنات العريش
- كلية تربية رياضية بنات المنصورة
- كلية تربية رياضية بنات المنيا
- كلية تربية رياضية بنات بني سويف
كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي
- كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
- كلية تربية رياضية بنات بور سعيد
- كلية تربية رياضية بنات سوهاج
- كلية تربية رياضية بنات طنطا
- كلية تربية رياضية بنات أسوان
- كلية تربية رياضية بنات بنها
- كلية تربية العريش رياضة
- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس
- المعهد العالي حاسب وإدارة شارع نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط. 

الثانوية العامة الدراسة المتاحة علمي علوم لعام 2025 الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

ترشيحاتنا

لقاء الاتحاد وزد

الاتحاد السكندري يتعادل وديا مع زد بهدف لمثله

كرة اليد

رسميًا.. الدولي لليد يحدد موعد بطولة العالم للاندية التي تستضيفها مصر ويعلن الفرق المشاركة

محمد صبحي

آخر تدريبات الزمالك.. موقف عواد من المشاركة في المران وعرض خيالي لصبحي من ناد سعودي

بالصور

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

وجبة خفيفة تشحن طاقتك .. أهمية تناول الموز يوميًا

وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد