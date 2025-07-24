قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع في غزة يزداد سوءا واستشهاد فلسطينية بنيران الاحتلال
مدبولي لوزير الأوقاف: من المهم بناء جدار الوعي لصد نمو الشائعات وانتشارها
أسعار الغاز الطبيعي تواصل الصعود مدفوعة بزيادة الطلب وتراجع الإمدادات .. التوترات الجيوسياسية والطقس البارد يدعمان استمرار الارتفاع
1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين
أزمة مارس 1954.. لحظة فارقة في العلاقة بين نجيب والإخوان| فيديو
الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة في باريس
تحطم طائرة ركاب تقل 49 شخصًا في أقصى الشرق الروسي
تعديل موعد ودية الأهلي والبنزرتي التونسي
الطب من 79% فقط.. مفاجآت في مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025
"تطوير التعليم" تطلق مبادرة لاكتشاف المواهب بالتعاون مع أكاديمية الفنون ومؤسسات الدولة
دعوى قضائية بالتشهير من ماكرون ضد ناشطة أمريكية
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الخميس 24 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الطب من 79% فقط.. مفاجآت في مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

الطب من 79% فقط.. مفاجآت في مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025
الطب من 79% فقط.. مفاجآت في مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025
عبد العزيز جمال

كشفت نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبتين العلمي والأدبي عن مؤشرات أولية لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2025، وسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور استنادا إلى تنسيق القبول العام الماضي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استعدادها الكامل لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات الأهلية في مختلف المحافظات، عقب انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. أرقام تقارب العام الماضي

تنسيق الجامعات الأهلية 2025 سيبدأ رسميًا بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، و مؤشرات التنسيق ستتجه إلى الاستقرار النسبي، مع توقعات قوية بأن تتقارب الحدود الدنيا للقبول هذا العام مع العام الماضي 2024.

الحدود الدنيا المتوقعة في تنسيق الجامعات الأهلية 2025

استنادًا إلى تنسيق 2024، جاءت المؤشرات المتوقعة لتنسيق الجامعات الأهلية 2025 على النحو التالي:

القطاع الطبي:

كلية الطب البشري: 79%

كلية طب الأسنان: 77%

كلية العلاج الطبيعي: 75%

كلية الصيدلة: 71%

القطاع الهندسي والتكنولوجي:

كلية الهندسة: 67%

كلية الحاسبات والمعلومات: 60%

القطاع الإعلامي والإنساني:

كلية الإعلام: 53%

هذه الأرقام تمثل فرصًا واقعية للطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى التنسيق الحكومي، وتتيح لهم الالتحاق بكليات مرموقة في الجامعات الأهلية المنتشرة بجميع المحافظات.

طريقة التقديم لتنسيق الجامعات الأهلية 2025

يتم التقديم إلى الجامعات الأهلية من خلال منصاتها الإلكترونية الرسمية أو عن طريق مكاتب شؤون الطلاب داخل الحرم الجامعي. 

وشددت وزارة التعليم العالي على أن التقديم يتم بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسطاء أو مكاتب سمسرة، وذلك لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.

مصروفات كليات القطاع الطبي في الجامعات الأهلية الكبرى

أعلنت عدة جامعات أهلية عن تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025، وخاصة الكليات الطبية التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الطلاب، وجاءت المصروفات كالتالي:

جامعة الجلالة

الطب والجراحة: 173 ألف جنيه

طب الأسنان: 162 ألف و800 جنيه

الصيدلة: 121 ألف جنيه

العلاج الطبيعي: 120 ألف جنيه

التمريض: 54 ألف و800 جنيه

الإعلام (الإنتاج الإعلامي): 65 ألف جنيه

جامعة العلمين الدولية

طب الأسنان: 82 ألف جنيه

الصيدلة: 72 ألف جنيه

العلاج الطبيعي: 67 ألف جنيه

الصحة العامة: 47 ألف جنيه

جامعة المنيا الأهلية

الطب والجراحة: 150 ألف جنيه

طب الأسنان: 120 ألف جنيه

الصيدلة الإكلينيكية: 95 ألف جنيه

العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه

جامعة المنصورة الأهلية

الطب البشري: 150 ألف جنيه

طب الأسنان: 130 ألف جنيه

 

تنسيق الجامعات الأهلية مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025 تنسيق الجامعات الأهلية 2025 طريقة التقديم لتنسيق الجامعات الأهلية جامعات أهلية المصروفات الدراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

حالة الطقس

القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

سالم دغش

وفاة لاعب قطر للقفز المظلي أثناء التدريب في هولندا

الزمالك

الكومي يكشف تفاصيل ترجع الزمالك للتعاقد مع الفرنسي تيدي أوكو

مصطفي شلبي

مصطفى شلبي يودّع الزمالك برسالة مؤثرة بعد انتقاله للبنك الأهلي

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

فيديو

مها الصغير

منع من الظهور.. «الأعلى للإعلام» يُعاقب مها الصغير عن أزمة اللوحات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد