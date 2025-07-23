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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

 

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن كليات تقبل من 50%، خاصة مع اقتراب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ووفقًا لمؤشرات تنسيق 2024، توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من هذه النسبة في عدد من الجامعات.

تنسيق الجامعات 2025

الكليات التكنولوجية الجديدة "تكنولوجيا تطبيقية"

من بين الكليات التي تقبل من 50% في بعض السنوات:

  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
  • متوفرة في فروع: القاهرة الجديدة، بني سويف

كليات التربية النوعية (ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2024 – شعبة علمي رياضة)

  • تربية نوعية فنية – الإسكندرية
  • تربية نوعية موسيقية – الإسكندرية
  • تربية نوعية موسيقية – المنوفية
  • تربية نوعية موسيقية – أسوان
  • تربية نوعية فنية – دمنهور بالنوبارية
  • تربية نوعية فنية – كفر الشيخ
  • تربية نوعية موسيقية – بورسعيد
  • تربية نوعية فنية – عين شمس
  • تربية نوعية فنية – القاهرة
  • تربية نوعية موسيقية – الزقازيق
  • تربية نوعية موسيقية – بنها
  • تربية نوعية موسيقية – المنصورة بميت غمر

كليات التربية الرياضية (ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2024)

  • تربية رياضية بنين – المنصورة
  • تربية رياضية بنين – حلوان
  • تربية رياضية بنات – حلوان (الجزيرة)
  • تربية رياضية بنين – أسيوط
  • تربية رياضية بنات – كفر الشيخ
  • تربية رياضية بنين – بني سويف
  • تربية رياضية بنين – بورسعيد
  • تربية رياضية بنين – جنوب الوادي
  • تربية رياضية بنات – جنوب الوادي
  • تربية رياضية بنات – الإسكندرية
  • تربية رياضية بنين – المنيا

كليات تقبل من 50% في المرحلة الثالثة

  • كليات السياحة والفنادق في عدد من المحافظات
  • كليات التربية طفولة مبكرة
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