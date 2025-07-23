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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

تصدّر تنسيق الكليات 2025، مؤشرات البحث عبر جوجل، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد الحدود الدنيا للكليات في تنسيق الجامعات 2024.

ويمكن الاطلاع على كليات تقبل من 70% علمي علوم

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تنسيق كليات الطب 2024 للاطلاع على مؤشرات التنسيق :

- تنسيق كليات طب بالجامعات الحكومية 93.17%

- تنسيق كليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والتعليم الإلكتروني والفرنسية والمنصورة الجديدة 79%

- تنسيق كليات الطب جامعة الجلالة وجامعة العلمين  76%

- تنسيق كليات الطب جامعة سيناء بفرعيها وجامعة  الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 74%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول له الآن من خلال https://natega.elbalad.news/ 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

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