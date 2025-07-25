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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

يبحث طلاب الثانوية العامة 2025 عن موعد بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، بالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

متى تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025؟

كشفت مصادر من وزارة التعليم العالي أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في كل شعبة وفقًا لمؤشرات النتيجة فور ظهورها رسميًا.

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من خلال موقع صدى البلد عبر هذا الرابط:

https://natega.elbalad.news/

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

1. الدخول على صفحة نتيجة الثانوية العامة عبر موقع صدى البلد من الرابط أعلاه.

2. كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة المخصصة.

3. اختيار نظام الثانوية العامة (النظام القديم أو الجديد).

4. الضغط على زر "عرض النتيجة" للاطلاع على التفاصيل الكاملة.

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