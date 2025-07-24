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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة  الأدبية من خلال هذا الرابط تنسيق الجامعات 2024 اضغط هنا.

وتوقعوا خبراء التعليم ، أن الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 86% والإعلام 79.5% والألسن 82.4% والآثار 76.82% والفنون الجميلة 68.78%.
 

وظهرت نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، عبر رابط سريع يمكن لطلاب الثانوية العامة من خلاله الاستعلام عن درجاتهم.

التعليم العالي: ٨٧ ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الخميس، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ٨٧ ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني:
https://tansik.digital.gov.eg
وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)
٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)
٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان
٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان
٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا
٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويُهيب مكتب التنسيق بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات.

وحرصًا من الوزارة على دعم الطلاب خلال هذه المرحلة، وفّرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مجموعة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية المنشورة على صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني، عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب الوزارة على فيسبوك
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب الوزارة على إنستجرام
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب الوزارة على منصة إكس
https://x.com/Mohesregypt
● حساب الوزارة على منصة ثريدز
https://www.threads.net/@mohesregypt

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مؤشرات تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات توقعات الشعبة  الأدبية

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