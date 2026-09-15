الكشكي: مصير العالم العربي كله واحد ولابد من مشروع عربي قومي

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، أن العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية تطورت بشكل كبير.

واضاف الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المواقف المصرية السعودية متطابقة عبر السنين، متابعا أن مصير المنطقة العربية واحد ولن ينجوا أحد منفردا.

وتابع الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، أن مصير العالم العربي كله واحد ولابد من مشروع عربي قومي، مستدركا أن مصر لديها تقدير موقف دقيق للغاية.