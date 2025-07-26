الغندور يفاجئ ممدوح عباس برسالة بسب صفقات الزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة مفاجئة إلى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، بخصوص وعده القديم لجماهير الزمالك بخصوص الصفقات.

وسبق ووعد ممدوح عباس بعد انتقال زيزو للنادي الأهلي الجماهير، بصفقتين من العيار الثقيل، “تنسيهم مرارة الغدر”.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "رسالة للأستاذ ممدوح عباس هو فين الصفقتين اللي أنت وعدت بيهم جمهور الزمالك بعد رحيل زيزو".

وتابع: “ويا ترى جبتهم ولا لسه عشان جمهور الزمالك بيدور عليهم لغاية دلوقتي.. الجمهور عايز صفقتين بوم بوم”.

وتعرض الزمالك للهزيمة من وادي دجلة في المباراة التي جمعت بين الفريقين وديًا مساء اليوم، الجمعة استعدادًا للموسم المقبل.