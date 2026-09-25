إعادة مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي بسبب خطأ تحكيمي

لم يحصل مانشستر يونايتد سوى على اعتراف بالخطأ واعتذار ضمني عن خطأ تحكيمي تسبب في خسارته بنتيجة 1-0 أمام مانشستر سيتي في وقت سابق من هذا الشهر، أما نادي "وودفورد تاون"، فسيحظى بفرصة إعادة المباراة بالكامل.

وأعلن ناديا "مولبارتون واندررز" و"وودفورد" -وكلاهما من أندية الدرجات الدنيا- يوم الجمعة أنه ستتم إعادة مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بسبب خطأ تحكيمي وقع خلال المباراة التي انتهت بفوز "مولبارتون" بنتيجة 2-1 على "وودفورد" في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقد أُلغيت النتيجة الأصلية، ومن المقرر أن يتواجه الفريقان مجددًا يوم الثلاثاء.

وكان نادي "وودفورد" قد تقدم باحتجاج إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن قرار اتخذه الحكم عقب ركلة جزاء في الشوط الأول.

نجح "وودفورد" في التسجيل من علامة الجزاء، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب دخول لاعبي الفريق أنفسهم إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة (مخالفة التوغل).

وعقب ذلك، احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة لصالح "مولبارتون"، إلا أن "وودفورد" جادل أمام لجنة تابعة للاتحاد الإنجليزي بأن هذا القرار كان خاطئاً.

وجاء في بيان صادر عن "وودفورد": "خلصت اللجنة الفرعية إلى أن الحكم ارتكب خطأً فنياً، وقررت أن الإجراء الصحيح وفقاً للقانون رقم 14 كان يجب أن يكون إما احتساب الهدف أو إعادة تنفيذ ركلة الجزاء".

ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد الإنجليزي أن "المباراة الأصلية لم تكتمل وفقًا لقواعد كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2026-2027"، وأنه يجب "إعادة المباراة بالكامل".

من جانبه، ذكر نادي "مولبارتون" في بيان له يوم الجمعة أن الاتحاد الإنجليزي كان قد قرر في البداية عدم قبول الاحتجاج، لكن "وودفورد" تقدم باستئناف إضافي ونجح في إقناع اللجنة الفرعية المعنية بالقواعد.

واختتم "مولبارتون": "يشعر النادي باستياء وخيبة أمل عميقة إزاء هذا القرار، وما سيترتب عليه من تأثيرات على نادينا، فضلاً عن التداعيات المحتملة الأوسع نطاقاً فيما يتعلق بحسم نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي مستقبلاً لأي فريق، ونزاهة اللعبة ككل".