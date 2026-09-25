باستثناء واحدة.. إدانة مانشستر سيتي بمخالفة قواعد الدوري الإنجليزي

أفاد موقع ذا أتلتيك وصحيفة التايمز من بريطانيا، اليوم الجمعة، بأن مانشستر سيتي أُدين بكافة المخالفات المزعومة البالغ عددها 115 مخالفة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز باستثناء واحدة فقط.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يتقدم نادي مانشستر سيتي باستئناف في هذا الأمر.

ورفضت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز التعليق على الأمر، وقال متحدث باسم الدوري "إنها عملية سرية، ولن ندلي بأي تعليق على الاطلاق".

وقال مانشستر سيتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن التحقيق في هذه الادعاءات "لا يزال جاريا".

وأحال الدوري الممتاز مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة في فبراير 2023 بسبب انتهاكات مزعومة للقواعد المالية امتدت من موسم 2009-2010 إلى موسم 2022-2023. ونفى النادي باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

وبين أخطر الادعاءات أن مانشستر سيتي لم يقدم في كل موسم من 2009-2010 إلى 2017-2018 معلومات مالية دقيقة تعطي "صورة حقيقية وعادلة" عن الإيرادات، بما في ذلك أرباح الرعاية وتكاليف التشغيل.

ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية، عين مانشستر سيتي المحامي ديفيد بانيك لقيادة فريق دفاعه بينما مثل الدوري الانجليزي الممتاز المحامي آدم لويس.

وبدأت الجلسة في 16 سبتمبر 2024، وانتهت بعد ما يقرب من ثلاثة شهور في السادس من ديسمبر. ونظرت في القضية لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة قضاة عينهم الرئيس المستقل للجنة القضائية التابعة للدوري الممتاز.

وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) حظرا على مانشستر سيتي لمدة عامين من المشاركة في دوري أبطال أوروبا عام 2020، بعد أن ثبت أنه بالغ في تقدير إيرادات الرعاية بين عامي 2012 و2016.

ومع ذلك نجح النادي في استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية التي ألغت الحظر.

ومنذ أن استحوذت مجموعة أبوظبي المتحدة التابعة للشيخ منصور بن زايد على النادي عام 2008، فاز مانشستر سيتي بثمانية ألقاب للدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وأربعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي وسبعة لكأس الرابطة.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الانجليزي بعد فوزه بأول خمس مباريات.