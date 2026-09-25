أحسن مرة غنيت فيها حلاوة روح.. حكيم يستعيد تألقه في برنامج سهرانين

استعاد نجم الأغنية الشعبية حكيم، ذكريات واحدة من أبرز أغانيه السينمائية، «حلاوة روح»، التي قدمها ضمن أحداث فيلم «حلاوة روح» بطولة النجمة هيفاء وهبي، وذلك من خلال مشاركة جمهوره مقطع فيديو منذ ظهوره من فترة في برنامج «سهرانين» مع النجم أمير كرارة.

ونشر حكيم عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» مقطعًا من الحلقة، ظهر خلاله وهو يؤدي أغنية «حلاوة روح» وسط تفاعل كبير، مستعيدًا أجواء إحدى أبرز المحطات الغنائية التي جمعت بين صوته المميز والأجواء الشعبية التي اشتهرت بها الأغنية.

وعلق حكيم على الفيديو قائلًا: «أحسن مرة غنيت فيها حلاوة روح من برنامج سهرانين مع أمير كرارة»، معبرًا عن اعتزازه بهذا الأداء الذي لا يزال حاضرًا في ذاكرة جمهوره.

حلاوة روح

وتعد «حلاوة روح» من الأغاني التي ارتبطت بفيلم «حلاوة روح»، وحققت حضورًا واسعًا وقت طرحها، كما ساهم أداء حكيم في منح الأغنية طابعًا خاصًا، لما يتميز به من حضور وأسلوب مميز في تقديم الأغنية الشعبية، وحقق الأغنية مشاهدات تخطت 271 مليون.

ويحرص حكيم من وقت لآخر على مشاركة جمهوره لقطات من أعماله وذكرياته الفنية، في تفاعل مستمر مع محبيه، خاصة الأعمال التي حققت حضورًا لافتًا وتركت بصمة لدى الجمهور.

فيلم "حلاوة روح" عرض في السينمات عام 2014 ويحكى عن سيدة تدعى "روح" التى تجسدها هيفاء وهبى، وهى المرأة التى تعيش فى أحد الأحياء الشعبية، ويطمع الكثيرون فيها بعدما تركها زوجها، إلى أن يقع فى غرامها طفل.

العمل يقوم ببطولته النجوم هيفاء وهبى، وصلاح عبد الله، ومحمد لطفى، وباسم سمرة، ونجوى فؤاد، وأحمد فتحى، والطفل كريم الأبنودى، سيناريو وحوار على الجندى، وإخراج سامح عبد العزيز .