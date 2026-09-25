يا بابا تعالى.. أطفال يرفضون ترك والدهم وسط حالة من الفوضى خلال تنفيذ رؤية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد مشهدًا مؤثرًا خلال تنفيذ حكم رؤية، ظهر خلاله عدد من الأطفال وهم يتشبثون بوالدهم ويرفضون الابتعاد عنه، وسط حالة من الزحام الشديد والهرج والمرج.

وظهر الأطفال في الفيديو وهم يحتضنون والدهم ويتمسكون به، بينما بدا أن هناك محاولة لإبعادهم عنه، وسط صرخات واستغاثات من الصغار، من بينها: «مش هنسيب بابا» و«يا بابا تعالي».

وأثار المشهد تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور الأطفال في حالة من التعلق بوالدهم وسط حالة من التوتر والزحام خلال تنفيذ الرؤية.

وتباينت ردود الفعل على المقطع المتداول، فيما دعا عدد من المتابعين إلى مراعاة الحالة النفسية للأطفال وعدم تعريضهم لمشاهد أو مواقف قد تزيد من توترهم خلال تنفيذ أحكام الرؤية.

ولم يتسنَ التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل الواقعة أو ملابساتها، فيما يستمر تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.