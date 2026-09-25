مانشستر سيتي يرد على إدانته من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

يعتزم نادي مانشستر سيتي خوض معركة قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد تستمر لأشهر في حال ثبوت إدانته بارتكاب مخالفات مالية مزعومة.

وأفادت تقارير اليوم الجمعة بأن لجنة مستقلة أيدت صحة الغالبية العظمى من التهم المالية -التي تتجاوز المئة تهمة- الموجهة للنادي، وذلك في قضية طُرحت فصولها قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ولم يؤكد النادي صحة القرار، مشدداً على أن قضيته مع الرابطة "لا تزال جارية" ولم تُحسم بعد.

ومع ذلك، صرح مصدر مطلع لوكالة "أسوشيتد برس" بأن مانشستر سيتي سيطعن في أي قرار بالإدانة، وأن هذه العملية قد تستغرق عدة أشهر.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته احتراماً لمتطلبات السرية الخاصة بإجراءات القضية.

وكان موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) أول من نشر تقريراً يفيد بإدانة مانشستر سيتي في جميع التهم الموجهة إليه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز -باستثناء تهمة واحدة- من أصل أكثر من 100 تهمة؛ حيث اتهمت الرابطة النادي في فبراير 2023 بتقديم معلومات مضللة حول وضعه المالي على مدار تسع سنوات (من 2009 إلى 2018). وأشار التقرير إلى أنه لم يتم البت في العقوبات بعد، وأن كافة الاحتمالات تظل واردة.

كما تناولت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الخبر أيضاً.

وفي معرض رده، أصدر مانشستر سيتي بياناً قال فيه: "لا تزال إجراءات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جارية، وهناك جوانب هامة لم تكتمل بعد، كما أن العملية تخضع لسرية تامة".

وأضاف النادي أن موقفه "لا يزال ثابتاً" ومتوافقاً مع تصريحاته السابقة بشأن القضية، مؤكداً أنه لطالما نفى هذه التهم.

وذكر النادي: "لقد احترم النادي الإجراءات القانونية الواجبة بجدية طوال ثماني سنوات، انطلاقاً من افتراض أن مجلس إدارة الرابطة وجهازها التنفيذي سيتصرفون كجهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة، بعيداً عن أي تأثيرات متحيزة".

وقد تتراوح العقوبات المحتملة ضد مانشستر سيتي بين خصم عدد كبير من النقاط، وتصل إلى عقوبة قصوى تتمثل في الاستبعاد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعند التواصل معها اليوم الجمعة، صرحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بأنها لا تستطيع التعليق على هذه التقارير.

لطالما أكد مانشستر سيتي براءته منذ أن بدأت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في نشر رسائل بريد إلكتروني ووثائق مسربة -يُرجح أنها سُرقت عبر القرصنة- ابتداءً من عام 2018. أشارت الوثائق -بحسب المزاعم- إلى أن نادي "مانشستر سيتي" حاول إخفاء مصدر إيرادات صفقات مرتبطة بأبوظبي، التي اشترت العائلة الحاكمة فيها النادي عام 2008 وأشرفت على إنفاق مئات الملايين من الدولارات لضم نخبة من أفضل لاعبي العالم على مدار العقدين التاليين.

يُعد "مانشستر سيتي" الفريق المهيمن في إنجلترا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية؛ إذ فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثماني مرات منذ عام 2012، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2023. وخلال الفترة محل التحقيق (2009-2018)، فاز النادي بالدوري ثلاث مرات: في أعوام 2012 و2014 و2018.

واليوم الجمعة، اقترح ريو فرديناند، لاعب مانشستر يونايتد السابق، ضرورة سحب تلك الألقاب ومنحها للفرق التي حلت في المركز الثاني في كل موسم من المواسم المعنية.

تعليق فرديناند

وكتب فرديناند عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ميدالية أخرى للدوري الممتاز تُضاف إلى خزانة البطولات"، وذلك في إشارة إلى فوز "سيتي" بلقب عام 2012 على حساب "مانشستر يونايتد".

تطبق رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قواعد "اللعب المالي النظيف" التي تهدف لضمان أن تقتصر نفقات الأندية -بشكل أساسي- على ما تحققه من إيرادات عبر صفقات تخضع للتقييم للتأكد من أنها تعكس القيمة السوقية العادلة. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد اتهم "سيتي" سابقاً بالمبالغة في تقدير إيرادات الرعاية للامتثال للوائح اللعب المالي النظيف.

في عام 2020، قضى الاتحاد الأوروبي بأن "سيتي" ارتكب "مخالفات جسيمة" للوائح اللعب المالي النظيف في الفترة ما بين 2012 و2016. غير أن محكمة التحكيم الرياضية ألغت لاحقاً قراراً بحرمان النادي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين؛ نظراً لرفض بعض الاتهامات أو لكون بعضها الآخر قد وقع منذ فترة زمنية طويلة تحول دون التحقيق فيها.

وجاءت اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لاحقاً، عقب تحقيق استمر أربع سنوات؛ حيث اتُهم النادي بارتكاب أكثر من 100 مخالفة، شملت تقديم معلومات مضللة حول وضعه المالي وعدم التعاون مع التحقيق.