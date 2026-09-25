بزشكيان: مقترحنا الأخير لفتح مضيق هرمز ينتظر الضوء الأخضر من ترامب

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المقترح الأخير الذي قدمته طهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز لا يزال بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران وإنهاء القيود المفروضة على حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

ويأتي الموقف الإيراني في ظل طرح طهران مبادرة تتضمن إعادة فتح المضيق خلال فترة زمنية محددة، بالتزامن مع خطوات أمريكية تتعلق بالضغط العسكري والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وكانت إيران قد أبلغت واشنطن، عبر وسطاء، بمقترحها في 16 سبتمبر، بحسب مسؤول إيراني نقلت عنه وكالة «رويترز».

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها «رويترز»، قالت طهران إنها مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال سبعة أيام، إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت حصارها عن الموانئ الإيرانية، مع استعداد الوفد الإيراني الموجود في نيويورك لاستئناف المسار الدبلوماسي عبر الوسطاء.

كما أفادت تقارير بأن المقترح الإيراني يتضمن خارطة طريق أوسع لوقف الأعمال القتالية، وفتح المضيق بصورة تدريجية، إلى جانب تحديد جدول زمني لمفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بين الجانبين. وأشارت مصادر إلى أن الاتصالات الأخيرة جرت بوساطة دول من بينها قطر وباكستان ومصر.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية كبيرة بسبب دوره المحوري في حركة نقل النفط والغاز عالميًا، ما يجعل استمرار القيود على الملاحة عبره مصدر قلق لأسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وتأتي تصريحات بزشكيان بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تحولت إلى ساحة لاتصالات دبلوماسية مكثفة بشأن الأزمة، وسط استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران حول شروط وقف القتال وإعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات.