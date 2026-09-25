تجارة عين شمس تحتفي بطالبة من ذوي الهمم حصدت 6 ذهبيات بكأس مصر لألعاب القوى

هنأت كلية التجارة بجامعة عين شمس الطالبة مريم محمد أحمد (المقيدة بالفرقة الثانية)، ومن ذوي الهمم لحصدها 6 ميداليات ذهبية في منافسات "كأس مصر لألعاب القوى" وبطولة الجمهورية للاتحاد الذهني لموسم 2026.

​وسطرت البطلة "مريم" قصة نجاح حقيقية وملهمة، حيث تمتلك سجلاً رياضياً حافلاً واستثنائياً يتجاوز ٧٠ ميدالية ذهبية وفضية في ألعاب القوى بمنافسات الجري والرمي على مستوى كأس مصر وبطولات الجمهورية بالاتحاد الذهني.

وإلى جانب تفوقها في ألعاب القوى، تتألق بطلتنا في الفنون القتالية، حيث تحمل الحزام البني في رياضة الكاراتيه، بالإضافة إلى حصدها العديد من الميداليات الذهبية والفضية في رياضة "الرويال أيكيدو" للدفاع عن النفس، مما يعكس تنوع قدراتها ومواهبها الرياضية الفذة.

​وعلى الصعيد الدولي، حفرت بطلتنا اسمها بحروف من نور في سجلات الأولمبياد الخاص، محققة إنجازات تاريخية غير مسبوقة تضاف إلى رصيد الرياضة المصرية.

فقد توجت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لدفع الجلة، واقتنصت المركز الرابع عالمياً في منافسات الجري، كما أضافت لسجلها الميدالية الفضية في رفع الأثقال، والميدالية البرونزية في منافسات الجري على الجليد، لتثبت بجدارة تفوقها وقدرتها على المنافسة وحصد الألقاب في مختلف الساحات الرياضية العالمية.

​وأكدت إدارة الكلية أن الطالبة "مريم محمد" تجسد نموذجاً ملهماً يُحتذى به، ورسالة حية لكل شاب وفتاة بأن ذوي الهمم هم أصحاب القدرات الفائقة القادرون على قهر كافة الصعاب وتحويلها إلى منصات للتتويج.

إن تنوع إنجازاتها بين ألعاب القوى والفنون القتالية، وتألقها في المحافل العالمية للأولمبياد الخاص، يبرهن على طاقة جبارة وعزيمة لا تلين ترفع اسم الكلية والجامعة عالياً.