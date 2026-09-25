تجديد الاعتماد المؤسسي لطب أسنان عين شمس واعتماد برنامجين أكاديميين

استمرارًا لمسيرة التميز والاعتماد الأكاديمي بجامعة عين شمس، وفي إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة الاعتمادات التي تنالها كليات الجامعة، حصلت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس على تجديد الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب اعتماد برنامجي البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، وطب الأسنان الإكلينيكي.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة الراسخ بتطوير منظومة الأداء الأكاديمي والتعليمي والتدريبي بكلياتها، وحرصها المستمر على تطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتعزيز تنافسية خريجيها ومخرجاتها العلمية، وترسيخ مكانتها الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي.

وتوجه الدكتور محمد ضياء زين العابدين بخالص التهنئة إلى الأستاذ الدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب، بمناسبة هذا الإنجاز، مؤكدًا أن تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الأكاديمية يمثلان إضافة جديدة إلى سجل إنجازات الكلية، ويعكسان ما تبذله من جهود متواصلة للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان، أن تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد البرنامجين الأكاديميين يمثلان ثمرة جهد مؤسسي متكامل، وتعاونًا بنّاءً بين مختلف قطاعات الكلية، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الكلية المستمر بتطبيق معايير الجودة والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والأكاديمية، في إطار رؤية الجامعة لتحقيق التميز والتطوير المستدام.