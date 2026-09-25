نقيب الصحفيين: قانون النقابة لم ينص على الصحافة الورقية وإنما على الصحافة المطبوعة

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة انتقلت في مناقشة قضية العاملين بالصحافة الإلكترونية إلى بحث فلسفة قانون النقابة نفسه، موضحًا أن القانون لم ينص على أن العضوية تقتصر على الصحافة الورقية، وإنما نص على الصحافة المطبوعة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ القانون نص أيضًا على الوكالات، متسائلًا عن اعتبارها خارج نطاق الصحافة المطبوعة، موضحًا أن القراءة القانونية للقانون تكشف أن فلسفته عند صدوره كانت فلسفة جامعة لتغطية جميع ممارسي مهنة الصحافة على أرض مصر.

وأشار إلى أن القانون لم يقتصر على الصحفيين العاملين في الصحافة المطبوعة، وإنما تحدث عن فئات أخرى، من بينها أشخاص يعملون في مهن أخرى ويراسلون صحفًا، كما نص على إمكانية انتساب الصحفيين العرب والأجانب الموجودين على أرض مصر إلى نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن هذه النصوص تدعم قراءة القانون باعتباره يستهدف تغطية ممارسي مهنة الصحافة بصورة أوسع.