قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تسعى لمصادرة السفينة مادلين بشكل دائم
بعيون حشرة و18 إسطوانة.. شاهد أغرب سيارة حديثة من بوجاتي
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر.. انخفاض الدولار وارتفاع اليورو
صب عليها طبقة من الأسمنت.. عامل ينهي حياة زوجته بالبحيرة
رحيل وشيك داخل الزمالك.. 3 أسماء تخرج من الحسابات
غزة تصحو على صدمة جديدة بعد تصريحات أمريكية ومخاوف من تشديد الحصار
قتل زوجته.. ضبط عامل خردة في المنوفية
صعق كهربائي ينهي حياة شخص في مزرعة بالصف
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
"الزواج مش بس فرح".. ماذا قدمت وزارة التضامن في برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج؟
وظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى 2025.. الشروط وطريقة التقديم
مصري يدخل قائمة أغلى 10 مهاجمين بتاريخ البريميرليج.. من هو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عندما لا تشرب الماء طوال اليوم؟

الماء
الماء
هاجر هانئ

يمكن أن يؤدي عدم وجود ماء ليوم واحد إلى تعطيل وظائف الجسم بصمت، مما يؤدي إلى مشاكل صحية غير متوقعة.


غالبا ما نهمل احتياجات أجسامنا على الرغم من معرفة أنها يمكن أن تتوج بمشاكل صحية طويلة الأجل. على سبيل المثال، في بعض الأحيان، نمضي يوما دون رشفة من الماء بسبب الانشغالات التي لا تهم بقدر ما تهم صحتنا، يمكن أن يؤدي الذهاب بدون ماء ليوم كامل إلى الجفاف، مما يعطل العديد من الوظائف الجسدية من التعب إلى إجهاد الأعضاء، يمكن أن تتصاعد التأثيرات بسرعة.


يوضح بريتي تيوتيا، كبير أخصائيي التغذية، مستشفى السير جانجا رام، نيودلهي، "الحفاظ على الترطيب الكافي أمر بالغ الأهمية للصحة العامة حيث يلعب الماء دورا حيويا في مختلف الوظائف الجسدية، يمكن أن يؤدي الامتناع عن تناول الماء ليوم كامل إلى آثار ضارة شديدة."

ماذا يحدث للجسم عند عدم تناول الماء؟

 

1. العلامات الأولية للجفاف
غالبا ما تكون العلامات الأولى للجفاف خفية ولكن يمكن أن تتصاعد بسرعة، قد تلاحظ الصداع والتعب وجفاف الفم. تضيف تيوتيا: "حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب الدوخة وانخفاض اليقظة والتعب. ومع ذلك، قد يؤدي الجفاف الشديد إلى الارتباك وسرعة ضربات القلب وحتى فشل الأعضاء في الحالات القصوى."
البول الداكن هو مؤشر مبكر آخر، إنتاج البول الذي يحتوي على محتوى مائي أقل للحفاظ على إمدادات الجسم المحدودة من السوائل، مما يؤدي إلى البول المركز والأصفر الداكن.

الماء


 

2. الإمساك
يؤثر تخطي الماء على الهضم بشكل كبير، هناك مستقبلات مائية في القولون تسحب الماء من الجسم لجعل البراز أكثر نعومة. يسلط تيوتيا الضوء، "بدون ما يكفي من الماء والبراز الصلب وإمساك يمكن أن يحدث، وغالبا ما يكون مصحوبا بألم في البطن وتشنجات." يؤدي هذا التباطؤ في الهضم أيضا إلى الانتفاخ وعدم الراحة، مما يؤثر بشكل أكبر على طاقتك ورفاهيتك العامة.

3. صحة البشرة
غالبا ما يظهر الجفاف على بشرتك بدون ترطيب كاف، تبدو البشرة مملة وجافة وأقل مرونة. البشرة الجافة والحكة وغير المتساوية هي نتيجة شائعة للجفاف، تصبح التجاعيد الدقيقة أيضا أكثر وضوحا، والترطيب لا يحافظ على بشرتك مشعة فحسب، بل يدعم أيضا وظيفة الحاجز الطبيعي، مما يحمي من الأضرار البيئية.

4. الأداء المعرفي والجسدي
يؤثر نقص الماء بشكل مباشر على دماغك وجسمك، تعاني الوظائف المعرفية مثل الذاكرة والتركيز واليقظة، حتى مع الجفاف الخفيف. تلاحظ تيوتيا، "الجفاف يضعف التركيز والوظيفة المعرفية، مما يجعل المهام اليومية أكثر تحديا".


يتأثر الأداء البدني بنفس القدر، يقلل الجفاف من القدرة على التحمل، ويزيد من التعب، ويعطل قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة، يمكن أن يجعل هذا المزيج حتى الأنشطة البسيطة تبدو مرهقة.

الماء

5. مخاطر خطيرة طويلة الأجل
إذا استمر الجفاف، فقد يؤدي إلى مضاعفات صحية حادة، تعد سرعة ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وإجهاد الأعضاء من النتائج الشائعة، يمكن أن يؤثر الجفاف المزمن أيضا على كليتك وقلبك، مما قد يؤدي إلى ضرر طويل الأجل.
تؤكد تيوتيا على أن "الجفاف يؤثر على توازن السوائل والكهارل والوظائف الجسدية الأساسية مثل كفاءة القلب والأوعية الدموية وتنظيم درجة الحرارة". وتلاحظ كذلك أن الماء وحده قد لا يكون كافيا في الحالات الشديدة، حيث أن تجديد المنحل بالكهرباء لا يقل أهمية.

كيف تبقى رطبا؟
لتجنب الجفاف، استهدف شرب الماء باستمرار على مدار اليوم، راقب لون البول كفحص ترطيب بسيط، يجب أن يكون أصفر فاتح، قم بدمج الفواكه الغنية بالماء والخضروات مثل الخيار والبطيخ في نظامك الغذائي، في حالات الجفاف الشديد، قد تكون محاليل المنحل بالكهرباء ضرورية لاستعادة توازن السوائل بشكل فعال.
الماء ليس فقط لإرواء عطش المرء، بل إنه أمر حيوي لصحة جسمك بشكل عام وأدائه. الترطيب ليس اختياريا، يمكن أن يؤدي اليوم بدون ماء إلى تعطيل عمليات جسمك، مما يجعل الأنشطة اليومية أكثر تحديا ويؤثر على صحتك العامة. أكثر من ذلك، سيظهر هذا الإهمال التافه على ما يبدو على المدى الطويل، مما يسبب اضطرابات لا رجعة فيها لصحتك.

المصدر: onlymyhealth
 

فوائد مذهله لشرب الماء في الصباح
ماء الماء الترطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

القولون العصبي

أعراض القولون العصبي.. وروشتة سحرية للتعامل معه

المشي

الوقاية من 5 أمراض.. احرص على هذا التمرين يوميا

مربي التين

طريقة عمل مربى التين في البيت

بالصور

أميرة الجليد.. سيارة تشبه الطبق الطائر في مزاد مقابل ملايين الدولارات

سيارة XF58
سيارة XF58
سيارة XF58

العلامات الصينية تهيمن على سوق السيارات الأوروبية في 2025

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

قاوم المرض بابتسامة.. محطات في ذكرى حاوي الشاشة فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

إيلون ماسك يطلق "ادعاء مجنون" آخر بشأن خدمة روبوتاكسي

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد