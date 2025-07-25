موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

تصدر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 محركات البحث خلال الساعات الماضية، مع تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد الإجازة الرسمية لهذا العام، خاصة ما يتعلق بعدد أيام الإجازة، ومدى شمولها للقطاعات الحكومية والخاصة والمدارس والبنوك.

المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وفقا لما ورد في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن إجازة المولد النبوي الشريف 2025 ستكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 من ربيع الأول 1447 هجريا.

وتعد الإجازة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وكذلك للطلاب في المدارس والجامعات، وهو ما يمنح الموظفين فرصة للاستمتاع بـ3 أيام متتالية من الراحة عند دمجها مع عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر

تعد مصر من الدول التي تحتفي بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطقوس روحانية واجتماعية مميزة، تتكرر سنويا، ومن أبرز مظاهر الاحتفال:

حلوى المولد: تنتشر في المحلات والأسواق، وتشمل عرائس المولد والحصان وغيرها من الأنواع التقليدية.

المدائح النبوية: تقام حلقات ذكر وإنشاد ديني في المساجد والزوايا الصوفية.

الخيام والمواكب: تنصب خيام في الشوارع والميادين لتوزيع الحلوى والطعام بالمجان.

الدروس الدينية: تنظم وزارة الأوقاف المصرية ندوات ومحاضرات تسلط الضوء على السيرة النبوية وقيم الرحمة والتسامح.

العطلة الرسمية: يحصل العاملون والطلاب على يوم إجازة رسمي مدفوع الأجر.

دار الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي مستحب شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هو أمر مستحب شرعا وله أصل في القرآن والسنة، ويعد فرصة لغرس القيم النبوية والاقتداء بأخلاق النبي الكريم، من خلال إقامة مجالس الذكر، والإنشاد الديني، وتلاوة السيرة النبوية.

تاريخ المولد النبوي الشريف 2025

يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، بحسب ما أجمعت عليه الحسابات الفلكية، وهو يوم 12 ربيع الأول، الذي يوافق يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحسب أشهر الروايات.

وولد النبي في عام الفيل قبل الهجرة النبوية بـ53 عاما، واعتاد المسلمون منذ قرون على إحياء هذه الذكرى الطيبة بإظهار البهجة، وتذكير الناس بأخلاق النبي وتعاليمه السامية.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025

بعد إجازة المولد النبوي، لم يتبق من العطلات الرسمية للعام الحالي سوى:

عيد القوات المسلحة – 6 أكتوبر (الإثنين).