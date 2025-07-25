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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، تراجعا طفيفا خلال تعاملات السوق المحلية، رغم استمرار صعود أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات قياسية.

ما أدى إلى انتعاش محدود في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، خاصة من جانب الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن يحافظ على قيمة الأموال.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

يهتم قطاع واسع من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم في مصر باعتباره مؤشرا هاما على تحركات السوق، ويؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء والادخار، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي محليا وعالميا.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية:
عيار 24: 5326 جنيها للبيع – 5303 جنيها للشراء
عيار 22: 4882 جنيها للبيع – 4861 جنيها للشراء
عيار 21: 4660 جنيها للبيع – 4640 جنيها للشراء
عيار 18: 3994 جنيها للبيع – 3977 جنيها للشراء
عيار 14: 3107 جنيها للبيع – 3093 جنيها للشراء
عيار 12: 2663 جنيها للبيع – 2651 جنيها للشراء
الأونصة: 165648 جنيها للبيع – 164937 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 37280 جنيها للبيع – 37120 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار: 3358.06 دولار

لماذا تختلف أسعار الذهب بين المحلات؟

رغم ثبات السعر الأساسي للذهب عالميا، إلا أن الأسعار تختلف محليا من محل صاغة إلى آخر، بسبب عدة عوامل أبرزها:
اختلاف تكاليف المصنعية
سياسة هامش الربح لكل تاجر
الموقع الجغرافي للمحل
مستوى الخدمة وتكاليف التشغيل
وجود عروض أو خصومات موسمية

الأعيرة الأكثر تداولا في السوق

تتنوع أعيرة الذهب المتداولة داخل السوق المصري، إلا أن هناك ثلاثة أعيرة تسيطر على غالبية التعاملات:
عيار 24: أنقى أنواع الذهب (نسبة نقاء 99.99%)، ويستخدم غالبا في السبائك والاستثمار طويل الأجل.
عيار 21: الأكثر شيوعا في مصر، ويدخل في صناعة الجنيهات والمشغولات الذهبية التقليدية.
عيار 18: الأرخص سعرا والأكثر تفضيلا من فئة الشباب، لما يتميز به من تصميمات عصرية.

لماذا ينخفض الذهب في مصر رغم ارتفاعه عالميا؟

يحدث أحيانا أن يتراجع الذهب في السوق المحلية على الرغم من صعوده عالميا، نتيجة عدة عوامل داخلية، منها:
تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي
ضعف الطلب بسبب ارتفاع الأسعار
تغيرات في السياسة النقدية المحلية
قرارات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة
المضاربات داخل السوق

عالميا.. الذهب يسجل أعلى مستوى له منذ شهرين

سجلت أونصة الذهب عالميا نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، وذلك بدعم من تراجع مؤشر الدولار، وزيادة الطلب على المعدن النفيس كأداة للتحوط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية.

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