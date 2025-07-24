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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المنوفي: استقرار الدولار وتحسن المؤشرات فرصة ذهبية لضبط أسعار الغذاء

حازم المنوفي
حازم المنوفي
ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الأشهر الأخيرة، وعلى رأسها استقرار سعر الصرف وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، يمثل فرصة اقتصادية نادرة يجب استغلالها بسرعة وفعالية، خاصة في قطاع السلع الغذائية.

وأوضح المنوفي أن هذه التطورات الإيجابية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل عمليات الاستيراد، وتقليل تكاليف الشحن والشراء من الخارج، مما يفتح المجال أمام التجار والموردين لإعادة ضبط الأسعار وتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق، يعود بالنفع المباشر على المستهلك المصري.

وأضاف: "ما نشهده اليوم هو تحول نوعي في مناخ السوق، يتطلب من التجار التحرك بمسؤولية، وعدم الالتفاف على المكاسب السريعة، فالمستهلك شريك أساسي في معادلة الاستقرار، وحماية قدرته الشرائية ضرورة لضمان استمرار دوران عجلة السوق."

وأشار المنوفي إلى أن التحسن في عجز الحساب الجاري وزيادة تدفقات العملة الصعبة انعكس بشكل واضح على توافر السلع، وانخفاض معدلات المخاطر لدى المستوردين، ما يمهد الطريق أمام انتعاش تدريجي في حركة التجارة، وعودة المنافسة العادلة، خصوصًا في قطاع المواد الغذائية الذي يمس كل بيت في مصر.

وشدد على أن هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن تُقابل بخطط واقعية لدعم الصناعات الغذائية الوطنية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في ضمان وفرة المنتجات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومنع أي موجة تضخم مفاجئة مستقبلًا.

واختتم المنوفي تصريحه قائلًا: "الأسواق الآن أمام فرصة ذهبية للانضباط والاستقرار. المطلوب تحرك جماعي من الحكومة والتجار والمصنعين لحماية المستهلك، وترسيخ الثقة في السوق، لأن إهدار هذه الفرصة سيعيدنا إلى نقطة البداية."

حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية سعر الصرف

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