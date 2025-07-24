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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يواصل التراجع مع انحسار التوترات التجارية

الذهب
الذهب
وكالات

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس، إذ أدى انحسار التوترات التجارية العالمية إلى تراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن، مما بدّد أثر الدعم الناتج عن انخفاض الدولار.

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3381.19 دولاراً للأونصة، بعد أن هبط بنسبة 1.3% خلال جلسة الأربعاء.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 3384.70 دولاراً للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي خطوة تشير إلى إحراز تقدم على صعيد الرسوم الجمركية، أبرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقاً تجارياً مع اليابان، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، وإعفاء طوكيو من رسوم إضافية على سلع أخرى، مقابل حزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار.

كما يقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصّل إلى اتفاق تجاري مشابه، يشمل فرض رسوم بنسبة 15% على بعض السلع الأوروبية، مع إعفاء سلع أخرى، بحسب مسؤولين في المفوضية الأوروبية.

وقد شهدت الأسواق المالية العالمية تحسناً في شهية المخاطرة، بدعم من التقدّم المحرز في المحادثات التجارية، والتفاؤل بإمكانية التوصّل إلى مزيد من الاتفاقات.

ويرقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية اليوم الخميس، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات المركّب من «ستاندرد أند بورز غلوبال»، لمعاينة مدى متانة النشاط الاقتصادي قبل اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «CME» أن الأسواق تتوقع تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل، مع ترجيح بنسبة 63% لاحتمال خفضها في سبتمبر أيلول.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرّت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 39.28 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1410.47 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1273.98 دولاراً.

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