أسعار الحديد اليوم الخميس 24 يوليو 2025 في الأسواق العالمية والمحلية

استقرت أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية، خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2025، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 24 يوليو 2025.

أسعار الحديد عالميا

استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2025، لتسجل 347 دولارا / طن، مقارنة بـ 347 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي دون تغيير، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 102 دولار / طن بزيادة دولار واحد، مقارنة نحو 101 دولارا / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 430 – 455 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 430 – 450 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 505 – 540 دولارا / طن، بينما كانت ما بين 505 – 540 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها.



أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس:

سجل سعر الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.850 جنيها من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين.

وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو.

وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.