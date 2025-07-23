وزير البترول يبحث مع السفراء جهود تحفيز الاستثمار بقطاعات الطاقة والتعدين

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مع السفراء المكلفين برئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يمكن البعثات من نقل صورة إيجابية وجاذبة عن مناخ الاستثمار في مصر.

استهل بدوي اللقاء باستعراض المحاور الستة الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول في المرحلة الحالية، مشدداً على أهمية التكامل بين وزارتي البترول والكهرباء، إلى جانب التعاون مع شركاء الاستثمار لمواجهة التحديات التي شهدتها منظومة الطاقة خلال الأعوام الأخيرة. وأكد أن الإجراءات التي تم تنفيذها ساعدت في استعادة ثقة المستثمرين ووقف تراجع الإنتاج، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، مع تنويع مصادر الطاقة عبر الإنتاج المحلي والاستيراد وتشغيل ثلاث وحدات تغويز لتلبية الطلب المتزايد خلال الصيف.

وفي إطار جهود ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، أعلن الوزير عن توقيع اتفاق مع الجانب القبرصي لمد الغاز إلى مصر، لتسييله في مجمعات إدكو ودمياط وإعادة تصديره إلى أوروبا، مع الاستفادة منه محلياً في الصناعة وتعزيز القيمة المضافة، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ موقع مصر الإقليمي في هذا المجال.

وفيما يخص قطاع التعدين، أشار بدوي إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية للنهوض بالقطاع، منها البنية التحتية المتطورة، وتوافر موارد الطاقة، والبيئة الجيولوجية الغنية، فضلاً عن الإطار التشريعي المشجع للاستثمار. ولفت إلى الإصلاحات الأخيرة التي شملت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، وتعديل نظام الاتفاقيات بما يتوافق مع المعايير العالمية، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة جذباً متزايداً للاستثمارات، خاصة في مجالات التصنيع لزيادة القيمة المضافة.

اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع البعثات الدبلوماسية لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج، وفتح آفاق جديدة للشركات المصرية للانطلاق عالمياً، مشيداً بتجارب شركات مثل بتروجت وإنبي. كما سلط الضوء على أهمية "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG" التي تتيح الفرص الاستثمارية بشكل دائم في مجالي البحث والإنتاج في البترول والغاز.