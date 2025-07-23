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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدء تطوير حقل "غرب مينا" للغاز في البحر المتوسط لتعزيز إمدادات الطاقة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن بدء التعاون مع شركة شل مصر (بي جي الدولية المحدودة – إحدى الشركات التابعة لشركة شل plc) وشركة كوفبك مصر المحدودة، لتنمية اكتشاف الغاز في حقل "غرب مينا" الواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك عقب اتخاذ شركة شل قرار الاستثمار النهائي في المشروع.

وستتولى شركة شل تنمية وتشغيل حقل "غرب مينا" بنسبة 60%، إلى جانب شركة كوفبك مصر المحدودة بنسبة 40%، في إطار شراكة وثيقة مع "إيجاس". وتم اكتشاف الحقل في أكتوبر 2023، ومن المخطط تنميته من خلال ربطه بالبنية التحتية القائمة في منطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة (WDDM)، مما يساهم في تعزيز إمدادات الطاقة للأسواق المحلية المصرية.

وأكدت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، أن الاستثمار في إنتاج جديد من حقل "غرب مينا" يعزز جهود شركة شل الرائدة عالميًا في قطاع الغاز المتكامل، ويدعم توفير طاقة آمنة وموثوقة للسوق المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتحقيق قيمة أكبر بانبعاثات أقل.

ويُسهم الاستثمار في تنمية حقل "غرب مينا" في نمو إجمالي إنتاج شل من أعمال الغاز المتكامل والاستكشاف والإنتاج بنسبة 1% سنويًا حتى عام 2030، ومن المتوقع أن يحقق المشروع معدل عائد داخلي يتخطى الحد الأدنى للعائد المرجعي لأعمال الغاز المتكامل في شركة شل. كما يُعد تسريع تنمية الحقل نموذجًا للدور الذي تواصله شل وشركاؤها في مصر، ويعزز رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، ويعكس الالتزام بالتعاون في مجال الطاقة والاستثمار الاستراتيجي عبر المنطقة.

والاستثمار الاستراتيجي عبر المنطقة ويُسهم الاستثمار في تنمية حقل غرب مينا في نمو إجمالي إنتاج شل من أعمال الغاز المتكامل وأكدت داليا الجابري رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر

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