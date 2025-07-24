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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نمو نشاط التأمين في مصر خلال مايو 2025

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو نشاط التأمين (أقساط، تعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر خلال شهر مايو 2025، حيث سجل حوالي  17.8مليار جنيه.

الأقساط 

صعدت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 46.1%، خلال شهر مايو 2025، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 10 مليار جنيه خلال مايو الماضي، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 22.4%.


الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.7 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة 3.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024  بنمو 63.8%.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.2 مليار جنيه في مايو 2025، مقارنة بـ 3.3 مليارات جنيه في شهر مايو 2024، بنمو 27.7%.

أقساط التأمين التجاري

وحققت أقساط التأمين التجاري نموا بنسبة 39.8% لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقابل 6 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024.

أقساط التأمين التكافلي 

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 95.2 %، لتسجل 1.5 مليار  جنيه خلال مايو 2025، مقارنة بـ 787 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024.

تعويضات التأمينية

 ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 68.7% خلال شهر مايو 2025.

ودفعت شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 68.7%.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.7 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025 مقارنة 1.4 مليار جنيه بنمو 88.9% خلال نفس الشهر من العام 2024.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 53.7%، لتسجل 2.9 مليار جنيه في مايو  2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في مايو 2024.

تعويضات التأمين التجاري

وزدات قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 5 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، بارتفاع 63.6%، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي 

فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 121.7%، لتسجل 657.5 مليون جنيه خلال مايو 2025 مقارنة 297  مليون  جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

 وارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر مايو 2025 بنسبة 2.7%، على أساس سنوي.

وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.23 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025 مقابل 2.17 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بنمو  سجل 2.7%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

 ووضعت هيئة الرقابة المالية خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وكانت قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.

الرقابة المالية أقساط تعويضات شركات التأمين استثمارات صناديق التأمين الخاصة

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