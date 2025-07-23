بنمو 2.7%.. استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 2.2 مليار جنيه في مايو الماضي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر مايو 2025 بنسبة 2.7%، على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.23 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025 مقابل 2.17 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بنمو سجل 2.7%.

تنوع الاستثمارات

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

ووضعت هيئة الرقابة المالية خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وكانت قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.