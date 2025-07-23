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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 10 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال مايو الماضي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 46.1%، خلال شهر مايو 2025، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 10 مليار جنيه خلال مايو الماضي، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 22.4%.


الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.7 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة 3.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024  بنمو 63.8%.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.2 مليار جنيه في مايو 2025، مقارنة بـ 3.3 مليارات جنيه في شهر مايو 2024، بنمو 27.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 39.8% لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقابل 6 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024.

أقساط التأمين التكافلي 

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 95.2 %، لتسجل 1.5 مليار  جنيه خلال مايو 2025، مقارنة بـ 787 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

هيئة الرقابة المالية شركات التأمين أقساط التأمين عملاء نشاط تأمينات الأشخاص

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