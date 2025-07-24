توك شو.. استقرار أسعار الذهب والعملات.. والأرصاد تحذر موجة شديدة الحرارة.. والوضع في غزة يزداد سوءا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

شهدت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الخميس استقرارًا ملحوظًا، وفقًا لما رصده برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، 4690 جنيهًا دون تغير يُذكر عن تعاملات أمس.

أسعار الأعيرة المختلفة

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4020 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 حوالي 5360 جنيهًا. أما الجنيه الذهب (والذي يزن 8 جرامات من عيار 21) فقد وصل إلى 37,520 جنيهًا.

أسعار العملات اليوم الخميس 24 يوليو 2025



رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة اليوم الخميس 24 يوليو 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، والتي شهدت بعض التحركات الطفيفة في عدد من العملات الرئيسية.

الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء نحو 49.15 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 49.01 جنيهًا في بعض البنوك، وفي بنوك أخرى سجل الدولار 57.46 جنيهًا للشراء و57.63 جنيهًا للبيع، في تفاوت يعكس تعدد أسعار التداول وفقًا للجهات المصرفية المختلفة.

اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو للشراء 66.32 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 66.53 جنيهًا، وسط استقرار نسبي في التداولات الأوروبية.

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. وضباب ورياح تؤثر على القيادة



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، حيث تشهد البلاد موجة حارة "لاهبة" تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بتجاوز درجات الحرارة حاجز 45 درجة مئوية في جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، فيما يسود طقس حار ورطب ليلًا خاصة على المناطق الساحلية.

كما حذرت الهيئة من ثلاث ظواهر جوية رئيسية قد تؤثر سلبًا على المواطنين، وهي:

الضباب الصباحي الكثيف خاصة في الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

الجمبري بـ 450جنيه... أسعار الأسماك اليوم الخميس 24 يوليو 2025



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته صباح اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، أسعار الأسماك في الأسواق المصرية، والتي شهدت تنوعاً في المعروض وتفاوتاً في الأسعار تبعًا لنوع السمك وحجمه.

أسعار الجمبري: تفاوت كبير حسب الحجم

الجمبري المتوسط: 450 جنيهًا للكيلو

الجمبري الكبير: 500 جنيهًا للكيلو

الجمبري الجامبو (الأكبر حجمًا): 750 جنيهًا للكيلو

أسماك متنوعة بأسعار متفاوتة

سمك لوت: 250 جنيهًا للكيلو

سمك المرجان: 120 جنيهًا للكيلو

سمك البوري: من 140 إلى 220 جنيهًا للكيلو

فيلية البلطي: 300 جنيهًا للكيلو

مروحيات الاحتلال تطلق النار على منطقة السطر الغربي شمالي خان يونس



أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بإطلاق مروحيات الاحتلال النار على منطقة السطر الغربي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، تشهد غزة واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق، مع بلوغ الأوضاع حد المجاعة الشاملة، بحسب توصيفات صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة.

ومع مرور الشهور واستمرار الحصار الكامل المفروض على القطاع برًّا وبحرًا وجوًّا، باتت الحياة اليومية لمليوني إنسان أشبه بصراع يومي من أجل البقاء، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والإنسانية.

وبينما تتوالى الصور والتقارير التي توثق معاناة الأطفال والنساء والشيوخ داخل القطاع المحاصر، تتزايد الأدلة على أن التجويع يستخدم كوسيلة ضغط ممنهجة، ما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

مجموعك خذلك في الثانويةالعامة..اعرف إزاي تصنع لنفسك طريق للنجاح



قال الدكتور أحمد علام، الاستشاري النفسي، إن شعور الإحباط الذي يصيب بعض الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة طبيعي، خاصة إذا لم يتمكن الطالب من تحقيق حلمه بدخول كلية معينة بسبب فارق بسيط في المجموع.

وأوضح خلال صباح البلد علام أن في حال كان الطالب يحلم بكلية محددة وتوقف التحاقه بها على نسبة صغيرة — كفارق 2% مثلًا — فالأفضل تقبّل الأمر والسعي لاختيار بديل قريب من المجال الذي يطمح إليه.

وأضاف: "اللي كان عايز يدخل طب ممكن يختار كلية العلوم، ويبدأ يزوّد معلوماته في المجال الطبي، أو لو كان هدفه علاج طبيعي ممكن يدخل تربية رياضية ويقرب من التخصص اللي بيحبه".

مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع في غزة يزداد سوءا واستشهاد فلسطينية بنيران الاحتلال



قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من دير البلح، إنّ الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، موضحا أن أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر، إذ ارتقت سيدة فلسطينية منذ قليل إثر إطلاق نيران الاحتلال الإسرائيلي صوب جموع الفلسطينيين الذين ذهبوا إلى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية في المنطقة الغربية لمدينة رفح.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هذه السيدة الفلسطينية وصلت مصابة إلى مستشفى ناصر الطبي، لكنها فارقت الحياة في داخل هذا المستشفى ليرتفع عدد الشهداء في محيط مراكز توزيع المساعدات إلى 3 شهداء، مشيرا إلى أن هناك ارتقاء لشهيد آخر قبل قليل في منطقة شارع النفق شرق مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحول ما يحدث في المحافظة الوسطى، أكد أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت مجموعة من الغارات باتجاه مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، إلى جانب قصف عدد من المنازل في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 8 فلسطينيين على الفور، لافتا إلى أنه منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة استشهد ما يقرب من 16 فلسطينيا في مختلف محافظات قطاع غزة.

التعليم العالي: ننتظر وصول نتيجة الثانوية العامة رسميا لمكتب التنسيق



أكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي: “ننتظر ارسال وزارة التربية والتعليم لـ نتيجة الثانوية العامة رسميا على سي دي لمكتب التنسيق، بحيث يتم أخذها وبدء تحليلها وإخراج التكراري فى كل شعبة، سواء شعبة علمي علوم أو رياضة أو الأدبي”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بناءا على هذا التكرارى نستطيع تحديد الحد الادني لكل شعبة بالنسبة للمرحلة الأولي.

الصباحي: كلاتنبرج لم يكن متفرغًا.. وبيريرا إداري ناجح لكن ضعيف فنيًا



انتقد الحكم محمد الصباحي تجربة الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج في مصر، مؤكدًا أنه لم يكن متفرغًا لملف التحكيم بالشكل المطلوب.

وقال الصباحي: "كلاتنبرج اجتمع معنا مرة واحدة فقط، والباقي كان عبر الإنترنت،لم يكن يتابع التفاصيل بدقة، وكان تركيزه فقط على تقليل عدد المخالفات واتباع أسلوب الدوري الإنجليزي، وهو ما أربك بعض الحكام وأثار الجدل مبكرًا".

فيتور بيريرا إداري ناجح.. لكنه لم ينجح فنيًا

وأشار الصباحي خلال برنامج الماتش المذاع على صدي البلد إلى أن البرتغالي فيتور بيريرا يمتلك قدرات إدارية وتنظيمية جيدة خاصة في تصنيف الحكام، لكنه لم يحقق النجاح نفسه على الصعيد الفني داخل الملعب.

نتيجة الثانوية العامة 2025.. كيف تختار الكلية المناسبة لمجموعك؟



طمأن الدكتور أحمد علام، خبير التنمية البشرية، طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، مؤكدًا أن النتيجة ليست نهاية المشوار، وإنما محطة أولى في مسار طويل يتطلب التخطيط الهادئ والذكي.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أوضح علام أن تغيرات سوق العمل وتفاوت المجاميع يجعل من المهم التفكير في خطة بديلة، وعدم التوقف عند حلم كلية واحدة بعينها.

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا.. مصرع فلسطينية قرب رفح و16شهيدًا



أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بشير جبر من مدينة دير البلح بأن الانتهاكات الإسرائيلية ما تزال متواصلة في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 16 فلسطينيًا منذ صباح اليوم فقط، في ظل تصعيد عسكري مكثف يستهدف المدنيين والمناطق السكنية.

وفي آخر المستجدات، استشهدت سيدة فلسطينية قبل قليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدها قرب أحد نقاط توزيع المساعدات الأمريكية في المنطقة الغربية من مدينة رفح، ضمن حشد من المواطنين الباحثين عن المساعدات الإنسانية.

وأوضح جبر أن السيدة نُقلت إلى مستشفى ناصر الطبي مصابة بجراح خطيرة، لكنها فارقت الحياة داخل المستشفى، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء في محيط مراكز المساعدات إلى ثلاثة شهداء خلال الساعات الماضية.

شهيد جديد في شارع النفق شرق غزة

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى ارتقاء شهيد آخر في منطقة شارع النفق شرق مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

حماس تسلم الوسطاء المصريين القطريين ردها علي المقترحات الأخيرة



سلمت حركة حماس الوسطاء المصريين القطريين ردها علي المقترحات الأخيرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” مباركة العملية البطولية التي نُفّذت عند مفرق “بيت ليد” قرب مستوطنة “كفار يونا” غرب مدينة طولكرم، وأدّت إلى إصابة تسعة جنود صهاينة.

وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه العملية تأتي ردًّا طبيعيًّا على جرائم الاحتلال، من تدنيس المقدسات، إلى حرب الإبادة والتجويع في غزّة، وصولًا إلى قتل الأطفال في الضفّة، حيث ارتكب العدو خلال الـ48 ساعة الماضية جريمة بشعة بحق أربعة فتية، كان آخرهم الشهيد أحمد علي أسعد عشيرة الصلاح (15 عامًا)، والشهيد محمد خالد عليان عيسى (17 عامًا)، اللذَين ارتقيا برصاص الاحتلال مساء أمس في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم.