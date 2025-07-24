قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايلاند:مقتل 5 أشخاص بعد استهداف المدفعية الكمبودية متجراً صغيراً
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات
تل أبيب تتسلم رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتبدأ دراسته
وزير الري يتابع المنظومة المائية ويوجه بإصلاحات عاجلة لتحسين الأداء
روسيا تعلن تدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
عبدالله السعيد يعلق على تجديده لنادي الزمالك.. ويعقب على الصفقات الجديدة| تفاصيل
تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تبدأ الاسبوع القادم بـ300 جنيه للمادة
بسبب المثلث الزمردي.. هجوم تايلاندي جديد على الأراضي الكمبودية |تفاصيل
روسيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور
خلال 8 أشهر فقط.. ترامب يعلن مغادرة جيروم باول رئاسة الفيدرالي
حماس تطالب بانسحاب جيش الإحتلال من المناطق السكنية وشارع صلاح الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات
لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن الكليات التي تقبل مجموع 50% بتنسيق الجامعات 2025 ، فهناك قائمة موسعة تضم أكثر من 100 كلية ومعهد متاحين لطلاب الثانوية العامة 2025 ممن حصلوا على مجموع 50%، سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية، ضمن تنسيق الجامعات المرتقب، استنادًا إلى مؤشرات تنسيق 2024، وذلك في إطار توسيع فرص التعليم العالي أمام الجميع.

أكثر من 100 كلية ومعهد تقبل من 50%

بحسب مؤشرات العام الماضي ، يتاح لطلاب الشعبة العلمية الذين حصلوا على 205 درجة (50%) التقديم إلى مجموعة واسعة من الكليات والمعاهد، أبرزها:

تربية رياضية (بنين) في الزقازيق، مدينة السادات، مطروح، أسيوط، أسوان، طنطا، جنوب الوادي، كفر الشيخ، المنصورة.

كليات تكنولوجية: فني صناعي في المحلة الكبرى، بنها، الزقازيق، بور سعيد، بئر العبد.

معاهد عليا للسياحة والفنادق في الإسماعيلية، كنج مريوط، الغردقة، 6 أكتوبر، مصر الجديدة، أبي قير، دمياط الجديدة، رأس سدر.

معاهد للحاسبات ونظم المعلومات، مثل معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة، والعالي للإدارة والحاسب شعبة نظم في رأس البر والعريش.

معاهد خدمة اجتماعية في كفر صقر، المنصورة، سوهاج، والعديد من المعاهد التجارية والفندقية الأخرى.

أكثر من 40 كلية ومعهد متاحين لطلاب الشعبة الأدبية

كما تشمل الفرص المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية قائمة واسعة أيضًا، تضم:

تربية رياضية (بنات وبنين) في بني سويف، الفيوم، كفر الشيخ، الزقازيق، بورسعيد، مدينة السادات، الإسكندرية، جنوب الوادي، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج.

معاهد الخدمة الاجتماعية (المتوسطة والعليا) في أسوان، كفر الشيخ، سوهاج، الإسكندرية.

معاهد الإدارة والمحاسبة، السياحة والفنادق، ونظم التجارة الإلكترونية.

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط، معهد الألسن العالي للسياحة بمدينة نصر، والعديد من المعاهد النوعية الأخرى.

كليات التربية النوعية تفتح أبوابها من 50%

ضمن الكليات التي استقبلت طلابًا بمجموع 50% في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الماضي، تبرز كليات التربية النوعية كفرصة مميزة، خصوصًا في الشعب الفنية والموسيقية، وتشمل:

تربية نوعية فنية في كفر الشيخ، عين شمس، دمنهور بالنوبارية، القاهرة، الإسكندرية.

تربية نوعية موسيقية في المنوفية، بورسعيد، الزقازيق، بنها، المنصورة (ميت غمر)، أسوان.

كليات التربية الرياضية

كليات التربية الرياضية أثبتت خلال الأعوام الماضية مرونة عالية في قبول الطلاب من المجموعات المتوسطة والمنخفضة، ومن المتوقع أن تستمر على هذا النهج في تنسيق 2025، حيث تشمل:

تربية رياضية (بنين) في حلوان، أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، بورسعيد، المنيا، المنصورة.

تربية رياضية (بنات) في حلوان (الجزيرة)، الإسكندرية، كفر الشيخ، جنوب الوادي.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة

يبرز أيضًا من ضمن الفرص المميزة، كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة، المتوفرة في فرعي القاهرة الجديدة وبني سويف، والتي تقدم تعليمًا تقنيًا عاليًا موجهًا لسوق العمل مباشرة، ومن المتوقع أن يكون لها إقبال كبير هذا العام نظرًا لربطها المباشر بالتوظيف.

معاهد السياحة والفنادق

تنتشر المعاهد العليا والمتوسطة للسياحة والفنادق في جميع أنحاء الجمهورية، وتستقبل الطلاب من الشعبتين بمجموع 50%، ما يجعلها من أكثر الوجهات شعبية لطلاب المرحلة الثالثة.

من أبرز هذه المعاهد:

معهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية والغردقة.

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالهرم.

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق 2025

عند التقديم للكليات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2025، يجب تجهيز الأوراق التالية:

أصل شهادة الثانوية العامة.

شهادة الميلاد الأصلية.

6 صور شخصية.

نموذج 2 جند للذكور.

بطاقة الترشيح بعد ظهور نتيجة التنسيق.

إيصال سداد المصروفات.

تنسيق الجامعات 2025 تربية رياضية طلاب الشعبة الأدبية الكليات التي تقبل مجموع 50 تنسيق الجامعات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

نتيجة السرعة الزائدة .. وفاة عامل دليفري في التجمع الخامس

ارشيفية

دفن ج.ثة شاب أطاحت به سيارة على طريق الهرم

ارشيفية

بسبب لعب العيال.. سقوط طرفي مشاجرة بعد إصابة 4 أشخاص في الجيزة

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد