لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

يبحث الكثير عن الكليات التي تقبل مجموع 50% بتنسيق الجامعات 2025 ، فهناك قائمة موسعة تضم أكثر من 100 كلية ومعهد متاحين لطلاب الثانوية العامة 2025 ممن حصلوا على مجموع 50%، سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية، ضمن تنسيق الجامعات المرتقب، استنادًا إلى مؤشرات تنسيق 2024، وذلك في إطار توسيع فرص التعليم العالي أمام الجميع.

أكثر من 100 كلية ومعهد تقبل من 50%

بحسب مؤشرات العام الماضي ، يتاح لطلاب الشعبة العلمية الذين حصلوا على 205 درجة (50%) التقديم إلى مجموعة واسعة من الكليات والمعاهد، أبرزها:

تربية رياضية (بنين) في الزقازيق، مدينة السادات، مطروح، أسيوط، أسوان، طنطا، جنوب الوادي، كفر الشيخ، المنصورة.

كليات تكنولوجية: فني صناعي في المحلة الكبرى، بنها، الزقازيق، بور سعيد، بئر العبد.

معاهد عليا للسياحة والفنادق في الإسماعيلية، كنج مريوط، الغردقة، 6 أكتوبر، مصر الجديدة، أبي قير، دمياط الجديدة، رأس سدر.

معاهد للحاسبات ونظم المعلومات، مثل معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة، والعالي للإدارة والحاسب شعبة نظم في رأس البر والعريش.

معاهد خدمة اجتماعية في كفر صقر، المنصورة، سوهاج، والعديد من المعاهد التجارية والفندقية الأخرى.

أكثر من 40 كلية ومعهد متاحين لطلاب الشعبة الأدبية

كما تشمل الفرص المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية قائمة واسعة أيضًا، تضم:

تربية رياضية (بنات وبنين) في بني سويف، الفيوم، كفر الشيخ، الزقازيق، بورسعيد، مدينة السادات، الإسكندرية، جنوب الوادي، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج.

معاهد الخدمة الاجتماعية (المتوسطة والعليا) في أسوان، كفر الشيخ، سوهاج، الإسكندرية.

معاهد الإدارة والمحاسبة، السياحة والفنادق، ونظم التجارة الإلكترونية.

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط، معهد الألسن العالي للسياحة بمدينة نصر، والعديد من المعاهد النوعية الأخرى.

كليات التربية النوعية تفتح أبوابها من 50%

ضمن الكليات التي استقبلت طلابًا بمجموع 50% في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الماضي، تبرز كليات التربية النوعية كفرصة مميزة، خصوصًا في الشعب الفنية والموسيقية، وتشمل:

تربية نوعية فنية في كفر الشيخ، عين شمس، دمنهور بالنوبارية، القاهرة، الإسكندرية.

تربية نوعية موسيقية في المنوفية، بورسعيد، الزقازيق، بنها، المنصورة (ميت غمر)، أسوان.

كليات التربية الرياضية

كليات التربية الرياضية أثبتت خلال الأعوام الماضية مرونة عالية في قبول الطلاب من المجموعات المتوسطة والمنخفضة، ومن المتوقع أن تستمر على هذا النهج في تنسيق 2025، حيث تشمل:

تربية رياضية (بنين) في حلوان، أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، بورسعيد، المنيا، المنصورة.

تربية رياضية (بنات) في حلوان (الجزيرة)، الإسكندرية، كفر الشيخ، جنوب الوادي.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة

يبرز أيضًا من ضمن الفرص المميزة، كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة، المتوفرة في فرعي القاهرة الجديدة وبني سويف، والتي تقدم تعليمًا تقنيًا عاليًا موجهًا لسوق العمل مباشرة، ومن المتوقع أن يكون لها إقبال كبير هذا العام نظرًا لربطها المباشر بالتوظيف.

معاهد السياحة والفنادق

تنتشر المعاهد العليا والمتوسطة للسياحة والفنادق في جميع أنحاء الجمهورية، وتستقبل الطلاب من الشعبتين بمجموع 50%، ما يجعلها من أكثر الوجهات شعبية لطلاب المرحلة الثالثة.

من أبرز هذه المعاهد:

معهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية والغردقة.

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالهرم.

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق 2025

عند التقديم للكليات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2025، يجب تجهيز الأوراق التالية:

أصل شهادة الثانوية العامة.

شهادة الميلاد الأصلية.

6 صور شخصية.

نموذج 2 جند للذكور.

بطاقة الترشيح بعد ظهور نتيجة التنسيق.

إيصال سداد المصروفات.