مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مع اقتراب انطلاق تنسيق الثانوية العامة 2025، تتزايد تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول مؤشرات القبول المتوقعة لشعبة الأدبي، خصوصًا في ظل تقارب نسب النجاح مع العام السابق.

وتشير التوقعات إلى أن تنسيق كليات الأدبي سيشهد استقرارًا نسبيًا، مع احتمالية أن يبدأ الحد الأدنى من 68%، وفقًا لمؤشرات العام الماضي التي باتت مرجعًا استرشاديًا لآلاف الطلاب.

توقعات الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 أدبي

تشير البيانات الأولية إلى أن تنسيق الكليات 2025 للمرحلة الأولى سيتقارب بدرجة كبيرة مع نسب تنسيق 2024، حيث تُسجّل التوقعات التالي:

الشعبة العلمية (علوم): 90%

الشعبة العلمية (رياضة): 87%

الشعبة الأدبية: 68%

هذا التقارب يُعزى إلى تشابه نسبي في توزيع شرائح المجاميع، ما يُعزز من إمكانية تكرار نفس سيناريو تنسيق العام الماضي على مستوى الكليات والحدود الدنيا للقبول.

أبرز كليات المرحلة الأولى للأدبي وفقًا لنسب القبول السابقة

بحسب بيانات تنسيق 2024، جاءت بعض الكليات ضمن المرحلة الأولى لشعبة الأدبي بنسب مرتفعة نسبيًا، ما يجعلها ضمن توقعات القبول المرتقبة للعام 2025:

كلية الألسن كفر الشيخ: 89.39%

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 88.90%

ألسن عين شمس: 87.44%

إعلام القاهرة: 86.46%

سياسة واقتصاد السويس: 86.10%

إعلام بني سويف: 83.66%

آثار دمياط: 82.07%

حقوق بورسعيد: 81.95%

آثار القاهرة: 81.46%

آثار الفيوم: 80.49%

تربية الزقازيق: 78.05%

آداب القاهرة: 77.44%

فنون جميلة (حلوان): 77.07%

تجارة الإسكندرية: 75.12%

تجارة القاهرة: 75.00%

حقوق أسوان: 74.39%

تربية دمياط: 73.78%

دار العلوم القاهرة: 71.59%

آداب المنوفية: 69.51%

آداب الزقازيق: 68.29%

كليات أدبية تبدأ من أقل من 70%

من اللافت أن بعض الكليات المهمة ظلت متاحة للطلاب أصحاب المجاميع الأقل من 70%، ما يؤكد أن الشعبة الأدبية ما تزال توفر فرصًا متنوعة للطلاب في الجامعات الحكومية، دون الحاجة إلى اللجوء للجامعات الخاصة:

دار العلوم: 71.59%

آداب المنوفية: 69.51%

آداب الزقازيق: 68.29%

كليات تشترط اختبارات قدرات في الشعبة الأدبية

توجد بعض الكليات التي لا يكفي فيها فقط المجموع لدخولها، بل تتطلب اجتياز اختبارات قدرات قبل تسجيل الرغبات، وهي:

كلية الفنون الجميلة (شعبة فنون – عمارة)

كلية الفنون التطبيقية (جامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور)

كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

كلية التربية الفنية (حلوان والمنيا)

مع ضرورة حجز اختبار القدرات مبكرًا عبر موقع التنسيق الرسمي، والنجاح فيه لضمان إتاحة هذه الكليات ضمن رغبات التنسيق.

نصائح مهمة لطلاب الأدبي قبل التنسيق

مراجعة تنسيق العام الماضي جيدًا والاستفادة منه كمؤشر استرشادي

تسجيل الرغبات بدقة، مع ترتيب الكليات وفق الأولوية والرغبة

عدم إغفال الكليات التي تتطلب اختبار قدرات

إدخال 75 رغبة كاملة لتفادي استنفاد الرغبات