تنسيق الثانوية العامة 2025 في 5 محافظات للناجحين في الشهادة الإعدادية

بدأت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات الإعلان عن درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد، وذلك عقب الانتهاء من اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية.

محافظة دمياط

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام الحكومى للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمجموع ٢٣٠ درجة ، على أن يتم السماح للطلاب الحاصلين على مجموع ٢٧٥ درجة فأكثر بالتنسيق فى المدرسة التى يرغبها .

كما إعتمد " محافظ دمياط " درجة القبول بفصول الخدمات بالثانوي العام بمجموع ٢١٠ درجة.

جاء ذلك بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، الذى أشار إلى أن التنسيق جاء بناء على الإحصاء الوارد من دارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، والإحصاء التكرارى المتجمع الصاعد لنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

محافظة كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اعتماد التنسيق العام للمرحلة الثانوية العامة بأنواعها «منتظم، منازل، خدمات، وخاص»، للعام الدراسي 2025/ 2026م، بمختلف مدارس المحافظة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

تضمن الحد الأدنى لقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بمدن، وقرى المحافظة، 245 درجة، والثانوي العام منازل بـ140درجة، والثانوي العام خاص بـ140 درجة، أما الثانوي العام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازلياً وبناءً على القرار الوزاري رقم 357 لعام 2018 بشأن تنظيم الترخيص لفصول الخدمات.



محافظة أسوان

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخدمات أو الفنى للعام الدراسى القادم 2025/2026 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 210 درجة .

كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام للخدمات 202 درجة ، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 230 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها .

محافظة المنيا

اعتمد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2024 / 2025.

حيث تم تحديد مجموع 223 درجة كحد ادني للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 185 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 190 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوى العام .

محافظة الجيزة

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن تنسيق القبول للثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، بمجموع 225 درجة للقبول بالمدارس الثانوية العام.

كان قد أعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46 %.