محافظ البحر الأحمر يعتمد تنسيق الثانوي العام والفني 2025/2026

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 210 درجات، وذلك وفقًا لنتائج الدور الأول، وعدد الطلاب المتوقع نجاحهم بعد امتحانات الدور الثاني، والذي يُقدّر بنحو 9084 طالبًا وطالبة.

وأكد المحافظ أن هذا التنسيق يأتي تنفيذًا لمبدأ استيعاب جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، سواء في مدارس التعليم الثانوي العام أو الفني، مع مراعاة المجموع التكراري للطلاب والطاقة الاستيعابية للفصول.

وأشار إلى أنه يُسمح للطلاب الحاصلين على 95% فأكثر بحرية اختيار المدرسة الثانوية العامة التي يرغبون في الالتحاق بها دون التقيد بالتوزيع الجغرافي. كما تم التشديد على عدم قبول تحويلات من خارج المحافظة لمدارس التعليم الثانوي العام إذا تجاوزت الكثافة الحد المسموح به.

وفيما يتعلق بالإدارات الجنوبية، فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في إدارات مرسى علم والشلاتين وحلايب بـ140 درجة، ويقتصر القبول فيها على الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس تلك الإدارات فقط.

وفيما يخص التعليم الفني، تم تحديد الحد الأدنى للقبول في بعض التخصصات على النحو التالي: 220 درجة لتخصص البترول، و200 درجة لتخصصات الطاقة الشمسية وتحليل البيانات والتسويق الإلكتروني، و190 درجة للإلكترونيات، و180 درجة لتخصص التبريد والتكييف.

واوضحت الأستاذة فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم، أن الطلاب الذين لم يحصلوا على 210 درجات ويرغبون في الالتحاق بالثانوي العام، يمكنهم التقديم بفصول الخدمات المسائية المتاحة في المدارس الثانوية بكل مدينة، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

ويُشترط التقدم للتعليم المزدوج بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات، وفقًا للضوابط المعتمدة من قطاع التعليم الفني. وقد تقرر أن تكون نسبة القبول في تخصص البترول 10% من أبناء محافظة البحر الأحمر، و40% من باقي المحافظات، مع أولوية أبناء المحافظة في حال عدم اكتمال العدد.

وبالنسبة للطلاب من ذوي الإعاقة البسيطة (نظام الدمج)، فقد تمت الموافقة على استثنائهم من شرط الحد الأدنى للمجموع ونسبة الـ10%، مع تسكينهم في المدارس القريبة من محل السكن، بعد اجتياز اختبارات التقييم الذهني والبدني أمام لجنة مختصة، وذلك حفاظًا على سلامتهم داخل ورش التعليم الفني، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 229 لسنة 2016.

كما وافق السيد المحافظ على النزول بدرجات القبول في بعض التخصصات التي لم تكتمل بها الأعداد المستهدفة، بما يحقق الاستيعاب الكامل للطلاب وضمان حسن التوزيع.