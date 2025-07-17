أوقاف البحر الأحمر تنظم لقاءً توعويًّا للأطفال حول "التحكم في الغضب"

نظّمت مديرية أوقاف البحر الأحمر لقاءً توعويًّا للأطفال بعنوان: "التحكم في الغضب"، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومجمع إعلام الغردقة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بمسجد الغفور الرحيم بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات النشاط الصيفي للأطفال.

استهدف اللقاء نحو (150) من الأطفال وأولياء الأمور، وقدمته الدكتورة جيهان عدلي، دكتوراة في الصحة النفسية، واستشاري نفسي تربوي وأسري، والمقررة المناوبة لفرع المجلس القومي للمرأة، حيث تناولت عددًا من الأساليب التربوية المبسطة لمساعدة الأطفال على إدارة الغضب والتعبير الآمن عن المشاعر.

تضمّن اللقاء محورًا إضافيًّا حول مفهوم التحرش وسبل الوقاية منه، وركّز على أهمية توفير بيئة داعمة للحوار بين الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين، بما يُعزز الأمان النفسي والنمو السلوكي السليم.

وأكدت الدكتورة جيهان عدلي أن "الوعي الانفعالي وتعلُّم مهارات إدارة المشاعر أمر حيوي في تنشئة الطفل، وأن تمكين الأطفال من التعبير السليم عن الغضب يقيهم كثيرًا من الاضطرابات السلوكية"، مشيرة إلى أن "للأسرة دورًا محوريًّا في تعزيز هذا الوعي منذ المراحل الأولى من الطفولة".

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التربوية والتوعوية التي تنفذها مديرية أوقاف البحر الأحمر خلال فترة العطلة الصيفية، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، لبناء وعي نفسي وسلوكي متكامل لدى الأطفال.