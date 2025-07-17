اللهم احفظ سوريا وشعبها.. الأزهر يدعو للدول العربية والإسلامية

أصدر الأزهر الشريف، بيانا جديدا دعا فيه للدول العربية والإسلامية، خاصة سوريا، وذلك بعد العدوان الصهيوني عليها، حيث قصفت إسرائيل العاصمة السورية دمشق والسويداء، مما أدى إلى وفاة البعض وإصابة بعض آخر كما ألحقت هذه الغارة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية.

وقال الأزهر في بيانه: “ندعو السوريين للتمسك باستقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، كما نتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ الشعبَ السوريَّ من كل مكروهٍ وسوء، وأن يجمع كلمتهم ويوحِّد صفوفهم، ويَدرَأ عنهم الفتن والمخططات الشريرة، وأن يرزق سوريا وسائر بلاد العرب والمسلمين الاستقرار والأمن والتقدم والرخاء”.

وذكر السوريون أن قوةَ بلادهم في اتحادهم على تنوعهم، وقدرتِهم على التعايش الإيجابي مع اختلاف أديانهم وطوائفهم.

وطالب الأزهر الجميع بالتيقظ لمحاولات بث الفرقة والفتن الطائفية لتحقيق أجنداتٍ صهيونية لتقسيم سوريا، ضمن مخطط أكبر لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحةٍ للحروب وبؤرةٍ مستدامةٍ للصراعات.

كما أدان الأزهر فى البيان بأشد العبارات، هذا العدوان الصهيونيَّ، والذي يعكس أجندةَ الاحتلال في إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، وانتهاكاته المتكررة في حق دول المنطقة وشعوبها، لجرِّ المنطقة بأكملها إلى حافة الانفجار، بما يحقق أهدافه في التوسع في الاستيلاء على الأراضي واحتلال مساحات أكبر، في ظل صمتٍ دوليٍّ معتاد، وانتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والإنساني.