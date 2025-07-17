الأوقاف تنظم 979 قافلة دعوية بمراكز الشباب حول "ثقافة الحوار"

تنظم وزارة الأوقاف يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025م (979) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: "ثقافة الحوار وأثرها في حل الخلافات وبناء العلاقات الاجتماعية"، وذلك ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وفي إطار التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي هذه القوافل في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وفي ضوء جهودها الحثيثة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين النشء والشباب من الانحراف الفكري، من خلال ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتسامح، بوصفها ركائز أساسية لبناء شخصية وطنية واعية.

وتسعى هذه القوافل إلى إبراز أهمية الحوار البناء في تجاوز الخلافات، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، ودعم قيم الاحترام المتبادل، بما يسهم في تحقيق التماسك المجتمعي، ويعزز من دور الشباب في نهضة الوطن واستقراره.