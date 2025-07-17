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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنظم 979 قافلة دعوية بمراكز الشباب حول "ثقافة الحوار"

قافلة دعوية لوزارة الأوقاف بمراكز الشباب
قافلة دعوية لوزارة الأوقاف بمراكز الشباب
شيماء جمال

تنظم وزارة الأوقاف يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025م (979) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: "ثقافة الحوار وأثرها في حل الخلافات وبناء العلاقات الاجتماعية"، وذلك ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وفي إطار التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي هذه القوافل في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وفي ضوء جهودها الحثيثة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين النشء والشباب من الانحراف الفكري، من خلال ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتسامح، بوصفها ركائز أساسية لبناء شخصية وطنية واعية.

وتسعى هذه القوافل إلى إبراز أهمية الحوار البناء في تجاوز الخلافات، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، ودعم قيم الاحترام المتبادل، بما يسهم في تحقيق التماسك المجتمعي، ويعزز من دور الشباب في نهضة الوطن واستقراره.

الأوقاف قافلة دعوية بمراكز الشباب ثقافة الحوار وأثرها في حل الخلافات وزارة الشباب والرياضة صحح مفاهيمك

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