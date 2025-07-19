أخبار البحر الأحمر | فعاليات دينية وصحية متميزة.. وجهود متواصلة لخدمة المجتمع

في إطار جهود تنموية وخدمية متكاملة تشهدها محافظة البحر الأحمر، شهدت الأيام الماضية حراكًا ملحوظًا في عدد من المبادرات الدينية والصحية والاجتماعية:

مقرأة الجمهور بمساجد أوقاف البحر الأحمر

تواصل مديرية أوقاف البحر الأحمر، تحت إشراف فضيلة الشيخ رمضان يوسف – مدير المديرية، تنفيذ برنامج "مقرأة الجمهور" بعدد من المساجد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف.

ويهدف البرنامج إلى تصحيح التلاوة وربط رواد المساجد بكتاب الله عز وجل، في أجواء روحانية تعزز الفهم والتدبر، تحت إشراف نخبة من الأئمة المتقنين، وذلك عقب صلاة الجمعة بشكل دوري. وقد شهدت المبادرة إقبالًا طيبًا من جمهور المصلين، ما يعكس نجاحها في ترسيخ الوعي الديني ونشر المنهج الوسطي المستنير.

١٠٠ يوم صحة تواصل تقديم خدماتها بالبحر الأحمر لليوم الثالث على التوالي

وفي الجانب الصحي، تتواصل فعاليات حملة "١٠٠ يوم صحة" لليوم الثالث على التوالي بقيادة الأستاذ الدكتور إسماعيل العربي – وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وسط تفاعل واسع من المواطنين، حيث تقدم الحملة خدمات صحية مجانية عالية الجودة تشمل الكشف المبكر والوقاية والعلاج، في إطار خطة انتشار تضمن الوصول لجميع فئات المجتمع بسهولة ويسر.

الحملة تأتي كترجمة عملية لجهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الشراكة المجتمعية في مجالات الرعاية الصحية.

يوم أهل القرآن الكريم وتكريم حفظة كتاب الله بمسجد الغفور الرحيم بالغردقة

وفي لفتة طيبة تعكس الاهتمام المتزايد بتحفيظ القرآن الكريم ورعاية النشء، أقام مسجد الغفور الرحيم بالغردقة احتفالية "يوم أهل القرآن الكريم" لتكريم الطلاب المتفوقين في الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم.

شارك في التكريم فضيلة الشيخ أحمد محيي الدين، والمهندس حمدي – عضو مجلس إدارة المسجد، والحاج سيد خلاف – رئيس مجلس الإدارة، حيث تم توزيع شهادات التقدير والهدايا على الطلاب في أجواء مفعمة بالإيمان والبهجة.

وتأتي هذه الفعاليات المتنوعة لتعكس التزام محافظة البحر الأحمر بتعزيز القيم الدينية، وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، بما يسهم في تنمية الإنسان وتكريس الوعي والبناء الشامل.