تنسيق الثانوية العامة 2025.. بـ3 أدعية تُقبل في كلية أحلامك

لعل تنسيق الثانوية العامة 2025 أو ما يعرف بمسمى تنسيق الجامعات 2025، يعد أهم ما يشغل الكثيرين في هذا الوقت، بعدما تم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 منذ ساعات قليلة، حيث عرف كل طالب مجموعه بامتحانات الثانوية، والتي هي مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم، وهنا حيث تنسيق الثانوية العامة 2025 أو ما يعرف بمسمى تنسيق الجامعات 2025، يصاب الكثير منهم بالحيرة والتشتت في الاختيار، خاصة أن كثيرا من الأمور تتوقف على اختيارات الطلاب وأهلهم في تنسيق الثانوية العامة 2025 أو ما يعرف بمسمى تنسيق الجامعات 2025، وما إذا كانوا سيغتربون أم لا، ولا سبيل للتوفيق واختيار الصواب في هذه الحالة إلا باللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به جل وعلا.

دعاء القبول في الجامعة

"يَا رَبِّ الْعِزَّةِ وَالْجَلَّالَة اُكْتُبْ لِي خَيْرٌ قَدْر وَخَيْر عَلِم وَالْقَبُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَيَسَّرَ لِيَ الْقَبُولِ فِي الجَامِعَةِ التي لطالما تَمَنَّيْت الانْضِمَامِ إلَيْهَا".

"يَا قَوِيٌّ يَا جَبَّار يَا قَادِرٌ يَا مَنْ تَقْدِرُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْك سُبْحَانَك بِأَمْرِك كُلِّ شَيْءٍ كُنْ لِي عَوْناً وَاكْتُب لِطَلَبِي الْقَبُول واقبلني عِنْدَك مِنْ الْعُلَمَاءِ وَحَمَلَةِ الْعِلْمِ فَإِنْ لِي فِي هَذَا الْعِلْمِ رضاءك".

"يَا مَنْ رُفِعَت السَّمَاء وَمَهّدْت الْأَرْض وأرسيت الجبال وَخُلِقَت الْخَلْق بإبداع أَجْعَلُ فِي قبولي بِالجَامِعَة النُّور وَاكْتُب بِإِرَادَتِك قبولي وَيَسَّرَ لِيَ دراستي فِيهَا.

دعاء التوفيق في تنسيق الجامعات 2025

اللهم اختر لي ولا تخيرني فان الخيرة فيما اخترته لي. اللهم إني وكلت وفوضت أمري إليك فيا رب ارح قلبي ونور بصيرتي وأرني عجائب قدرتك في تيسير أموري. اللهم إني أدعيك أن تخلصني من حيرتي. يا رب لا تجعلني في حيرة من أمري . اللهم إنك قادر على كل شيء فابعدني عن التشتت والحيرة من أمري. اللهم أنر بصيرتي وساعدني على اختيار الصواب. «اللهم إنك عالم بحالي أسألك أن تخرجني من الظلمات إلى النور». اللهم إني أستعيذ بك من الحزن والحيرة. اللهم إني محتار ومغلوب على أمري فساعدني على اختيار الصواب والصالح. «اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي». - «اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب».

دعاء تسجيل الرغبات للثانوية العامة

شرع الله سبحانه وتعالي لنا الاستخارة وحثنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عليها، فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن) "رواه البخاري. الاستخارة لغة تعني طلب الخيرة في الشيء. ولكن الطلب هنا من الله تعالى بعظيم قدره مما يعلق القلب فيه ويصرفه عن التعلق بالبشر، ففي الاستخارة يتحقق معنى العبودية لله والاتكال عليه، إذ يرمي المسلم حموله على الله واثقا بتدابيره وهل من أحد يحسن التدبير كمثله سبحانه، وهل من أحد في لطفه وحنانه!

قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه يقول: هذا الأمر، زواجي بفلانة، أو سفري إلى محل كذا، أو شراء كذا، أو ما أشبه ذلك، يعين حاجته اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. وهذا هو دعاء الاستخارة.

تنسيق الثانوية العامة 2025

يترقب الكثيرون الآن تنسيق الثانوية العامة 2025 أو ما يعرف بمسمى تنسيق الجامعات 2025 ، بعدما تم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 م منذ ساعات، حيث يبدأ طلاب المرحلة الأولى في التفكير بملء استمارة الرغبات ، والبعض يُصاب بالحيرة والقلق، فها هو الإنسان يحتار عند الاختيار، وما أهم الاختيار عندما يتعلق بمستقبله والمتمثل في تسجيل الرغبات وترقب تنسيق الثانوية العامة 2025 أو ما يعرف بمسمى تنسيق الجامعات 2025.

وبحسب مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي، تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة وفقًا لمؤشرات النتيجة العامة فور ظهورها.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 علمى علوم

ورد عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 علمى علوم، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، ستكون الحدود الدنيا قريبة من الحدود الدنيا العام الماضي خاصة لطلاب الشعبة العلمية "علمي علوم - علمي رياضة"، حيث جاءت الحدود الدنيا، الطب بحد أدنى 93.17%، وطب الأسنان: 92.68%، والصيدلة: 91.70%، والهندسة88.65%، و الآثار: 78%، و الإعلام: 83.17%، والسياسة والاقتصاد: 85.12%.

وتبدأ اللجنة العليا للتنسيق أعمالها فور وصول النتائج بشكل رسمي إلى وزارة التعليم العالي، والتي تجتمع فور استلام النتائج لمراجعة شرائح المجاميع، خاصة للطلاب الحاصلين على أكثر من 70% إلى 95%، وتحديد الأعداد المتوقع التحاقها بكل قطاع جامعي مثل القطاع الطبي، والهندسي، وعلوم الحاسب، والتجاري، ومن خلال هذه المعطيات يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق.

ومن المقرر أن يكون إعلان تفاصيل المرحلة الأولى سيكون خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أيام بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا، حيث سيتم تحديد موعد بدء التسجيل والحد الأدنى للقبول في كل من شعبة "علمي علوم"، و"علمى رياضة"، و"الشعبة الأدبية"، بما يراعى رغبات الطلاب والتوزيع العادل بين الكليات.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2025 علمي علوم

وبلغت نسبة نجاح الثانوية العامة 2025 علمي علوم، بإجمالي 79.6%، فيما بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طلبة وطالبات، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 73.1%، حيث اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

وبالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%، كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%، وبالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالبا وطالبة، حضر منهم 4678 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%، لشعبة الأدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي رياضة

ومن المتوقع أن تكون مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة كالآتي:

- مؤشرات تنسيق الهندسة 2025: من المتوقع أن تكون 88.65% فما فوق.

- مؤشرات تنسيق الحاسبات والمعلومات 2025: من المتوقع أن تكون 83.41%.

تنسيق الجامعات 2025 أدبي

وفيما يخص مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 أدبي فإنّ الحد الأدنى المتوقع أن يكون:

- المرحلة الأولى: 280 درجة 68.29%.

- المرحلة الثانية: 230 درجة 56.09%.